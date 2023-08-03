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Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887945680.html
Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ
Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023
Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ
Украине нужен не один год, чтобы прорвать российскую оборону, пишет Брэдли Девлин для издания American Conservative. "Внешнеполитический блок США, некогда... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:56
2023-08-03T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украине нужен не один год, чтобы прорвать российскую оборону, пишет Брэдли Девлин для издания American Conservative. "Внешнеполитический блок США, некогда затеявший вторжения в Ирак и Афганистан, просит нас проявить терпение в ситуации с украинским контрнаступлением. В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия!", — сыронизировал автор. В статье отмечается, что последняя атака, в ходе которой Украина бросила в бой подкрепления из тысяч обученных на Западе бойцов, чтобы прорваться на южном фронте, обернулась продвижением лишь на сотни метров. "Мы уже отстегнули Украине более ста миллиардов долларов, но, конечно, достаточно лишь дождаться новых беспилотников и раскошелиться еще на пару сотен миллионов, как затянувшееся контрнаступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдет как по маслу, и неприятель расступится, как Красное море в Ветхом завете", — с иронией резюмировал Девлин.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887930207.html
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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ

American Conservative: Украине нужно десятилетие для прорыва российской обороны

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украине нужен не один год, чтобы прорвать российскую оборону, пишет Брэдли Девлин для издания American Conservative.

"Внешнеполитический блок США, некогда затеявший вторжения в Ирак и Афганистан, просит нас проявить терпение в ситуации с украинским контрнаступлением. В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия!", — сыронизировал автор.
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В статье отмечается, что последняя атака, в ходе которой Украина бросила в бой подкрепления из тысяч обученных на Западе бойцов, чтобы прорваться на южном фронте, обернулась продвижением лишь на сотни метров.

"Мы уже отстегнули Украине более ста миллиардов долларов, но, конечно, достаточно лишь дождаться новых беспилотников и раскошелиться еще на пару сотен миллионов, как затянувшееся контрнаступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдет как по маслу, и неприятель расступится, как Красное море в Ветхом завете", — с иронией резюмировал Девлин.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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