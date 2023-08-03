https://ria.ru/20230803/ukraina-1887945680.html

Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ

Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023

Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ

Украине нужен не один год, чтобы прорвать российскую оборону, пишет Брэдли Девлин для издания American Conservative. "Внешнеполитический блок США, некогда... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:56

2023-08-03T12:56

2023-08-03T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украине нужен не один год, чтобы прорвать российскую оборону, пишет Брэдли Девлин для издания American Conservative. "Внешнеполитический блок США, некогда затеявший вторжения в Ирак и Афганистан, просит нас проявить терпение в ситуации с украинским контрнаступлением. В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия!", — сыронизировал автор. В статье отмечается, что последняя атака, в ходе которой Украина бросила в бой подкрепления из тысяч обученных на Западе бойцов, чтобы прорваться на южном фронте, обернулась продвижением лишь на сотни метров. "Мы уже отстегнули Украине более ста миллиардов долларов, но, конечно, достаточно лишь дождаться новых беспилотников и раскошелиться еще на пару сотен миллионов, как затянувшееся контрнаступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдет как по маслу, и неприятель расступится, как Красное море в Ветхом завете", — с иронией резюмировал Девлин.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887930207.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887915392.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887902920.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины