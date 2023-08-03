Пойдет "как по маслу". В США назвали неожиданные сроки прорыва ВСУ
American Conservative: Украине нужно десятилетие для прорыва российской обороны
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украине нужен не один год, чтобы прорвать российскую оборону, пишет Брэдли Девлин для издания American Conservative.
"Внешнеполитический блок США, некогда затеявший вторжения в Ирак и Афганистан, просит нас проявить терпение в ситуации с украинским контрнаступлением. В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия!", — сыронизировал автор.
"Внешнеполитический блок США, некогда затеявший вторжения в Ирак и Афганистан, просит нас проявить терпение в ситуации с украинским контрнаступлением. В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия!", — сыронизировал автор.
В статье отмечается, что последняя атака, в ходе которой Украина бросила в бой подкрепления из тысяч обученных на Западе бойцов, чтобы прорваться на южном фронте, обернулась продвижением лишь на сотни метров.
"Мы уже отстегнули Украине более ста миллиардов долларов, но, конечно, достаточно лишь дождаться новых беспилотников и раскошелиться еще на пару сотен миллионов, как затянувшееся контрнаступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдет как по маслу, и неприятель расступится, как Красное море в Ветхом завете", — с иронией резюмировал Девлин.
"Мы уже отстегнули Украине более ста миллиардов долларов, но, конечно, достаточно лишь дождаться новых беспилотников и раскошелиться еще на пару сотен миллионов, как затянувшееся контрнаступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдет как по маслу, и неприятель расступится, как Красное море в Ветхом завете", — с иронией резюмировал Девлин.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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