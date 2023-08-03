https://ria.ru/20230803/ukraina-1887915392.html

Россия получила неожиданную помощь на фронте, заявила британская разведка

Россия получила неожиданную помощь на фронте, заявила британская разведка - РИА Новости, 03.08.2023

Россия получила неожиданную помощь на фронте, заявила британская разведка

Кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим контрнаступление ВСУ на юге, написала в Twitter британская разведка. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:31

2023-08-03T10:31

2023-08-03T14:33

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим контрнаступление ВСУ на юге, написала в Twitter британская разведка. "Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за теплого и влажного лета там активно разрастаются сорняки", — говорится в публикации.Кроме того, считает разведка, такая растительность становится укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей. Западные СМИ в последнее время постоянно обращают внимание на неудачи украинского контрнаступления. Так, газета The New York Times писала, что бойцы ВСУ, прошедшие организованную США и их союзниками подготовку, отказываются от натовской тактики и возвращаются к прежней. В США опасаются, что это может привести к тому, что у украинских подразделений быстро закончится оружие.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887900331.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина