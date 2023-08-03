Это удивило. Зеленскому сообщили кошмарные новости с фронта
Автор The Atlantic Николс назвал контрнаступление ВСУ военным кошмаром
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ стало военным кошмаром и у них нет преимуществ перед противником, пишет Том Николс в статье для американского издания The Atlantic.
«
"Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар. Враг знает, что вы идете, он подготовился к атакам, и их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Киев совершенствовал свою технику недостаточно быстро и сильно уступает по количеству российской. Николс пришел к выводу, что решение Украины начать контрнаступление вызывает сильное удивление.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.