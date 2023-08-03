https://ria.ru/20230803/ukraina-1887900331.html

Это удивило. Зеленскому сообщили кошмарные новости с фронта

Это удивило. Зеленскому сообщили кошмарные новости с фронта - РИА Новости, 03.08.2023

Это удивило. Зеленскому сообщили кошмарные новости с фронта

Контрнаступление ВСУ стало военным кошмаром и у них нет преимуществ перед противником, пишет Том Николс в статье для американского издания The Atlantic. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:20

2023-08-03T08:20

2023-08-03T08:20

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

украина

киев

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ стало военным кошмаром и у них нет преимуществ перед противником, пишет Том Николс в статье для американского издания The Atlantic. "Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар. Враг знает, что вы идете, он подготовился к атакам, и их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Киев совершенствовал свою технику недостаточно быстро и сильно уступает по количеству российской. Николс пришел к выводу, что решение Украины начать контрнаступление вызывает сильное удивление. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

украина

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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев