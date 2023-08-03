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Кравцов: учебники новейшей истории успеют развезти по регионам к 1 сентября
Кравцов: учебники новейшей истории успеют развезти по регионам к 1 сентября - РИА Новости, 03.08.2023
Кравцов: учебники новейшей истории успеют развезти по регионам к 1 сентября
Все новые учебники новейшей истории успеют напечатать и развезти по регионам страны к 1 сентября этого года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:57
2023-08-03T12:57
2023-08-03T14:19
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все новые учебники новейшей истории успеют напечатать и развезти по регионам страны к 1 сентября этого года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции Кравцов заявил, что уже с 1 сентября этого года все 11-классники страны – 650 тысяч школьников – будут учиться по учебнику новейшей истории. "Да, сейчас всё делаем для этого, чтобы успеть в срок", – сказал Кравцов в ответ на вопрос президента России Владимира Путина о том, успеют ли напечатать учебники и развезти по регионам до 1 сентября. Он также объяснил, что учебник новейшей истории синхронизирует историю России и всеобщую историю. В учебнике для 10 класса практически треть посвящена Великой Отечественной войне, а для 11 класса отражены события, связанные с присоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождение в состав РФ новых регионов и так далее.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все новые учебники новейшей истории успеют напечатать и развезти по регионам страны к 1 сентября этого года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции Кравцов заявил, что уже с 1 сентября этого года все 11-классники страны – 650 тысяч школьников – будут учиться по учебнику новейшей истории.
"Да, сейчас всё делаем для этого, чтобы успеть в срок", – сказал Кравцов в ответ на вопрос президента России Владимира Путина о том, успеют ли напечатать учебники и развезти по регионам до 1 сентября.
Он также объяснил, что учебник новейшей истории синхронизирует историю России и всеобщую историю. В учебнике для 10 класса практически треть посвящена Великой Отечественной войне, а для 11 класса отражены события, связанные с присоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождение в состав РФ новых регионов и так далее.