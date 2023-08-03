https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887893387.html

СМИ: россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции

СМИ: россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции - РИА Новости, 03.08.2023

СМИ: россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции

У россиян появился способ оплаты в Турции в лирах с помощью платежной системы Troy, для этого нужно оформить виртуальную карту в приложении, доступном на iOS и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T05:01

2023-08-03T05:01

2023-08-03T05:38

турция

москва

кирилл царев

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

в мире

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У россиян появился способ оплаты в Турции в лирах с помощью платежной системы Troy, для этого нужно оформить виртуальную карту в приложении, доступном на iOS и Android, пишет газета "Коммерсант". В конце прошло года стало известно, что Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир". В июле первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса ЦБ заявлял журналистам, что Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн. "В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, а пополнять ее можно через СБП (250 тысяч лир в месяц, или около 850 тысяч руб.). Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте", - пишет газета. Для регистрации в приложении, как пишет издание, потребуется цифровой скан заграничного паспорта. В компании-разработчике приложения газете пояснили, что в скором времени появится возможность совершать онлайн-операции с помощью этих виртуальных карт, а бесконтактная оплата смартфоном с помощью NFC будет доступна примерно через пару месяцев. При этом получить физическую карту платежной системы Troy нельзя, так как клиенту открывается электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке. В Банке России при этом газете заявили, что "не комментируют проекты отдельных участников рынка", но поддерживают "инициативы, направленные на предоставление возможности безналичных расчетов для наших граждан".

https://ria.ru/20230731/turtsiya-1887396464.html

https://ria.ru/20230629/unionpay-1881089476.html

турция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, москва, кирилл царев, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, в мире, технологии