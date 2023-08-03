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СМИ: россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции - РИА Новости, 03.08.2023
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05:01 03.08.2023 (обновлено: 05:38 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887893387.html
СМИ: россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции
СМИ: россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции - РИА Новости, 03.08.2023
СМИ: россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции
У россиян появился способ оплаты в Турции в лирах с помощью платежной системы Troy, для этого нужно оформить виртуальную карту в приложении, доступном на iOS и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T05:01
2023-08-03T05:38
турция
москва
кирилл царев
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
в мире
технологии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У россиян появился способ оплаты в Турции в лирах с помощью платежной системы Troy, для этого нужно оформить виртуальную карту в приложении, доступном на iOS и Android, пишет газета "Коммерсант". В конце прошло года стало известно, что Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир". В июле первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса ЦБ заявлял журналистам, что Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн. "В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, а пополнять ее можно через СБП (250 тысяч лир в месяц, или около 850 тысяч руб.). Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте", - пишет газета. Для регистрации в приложении, как пишет издание, потребуется цифровой скан заграничного паспорта. В компании-разработчике приложения газете пояснили, что в скором времени появится возможность совершать онлайн-операции с помощью этих виртуальных карт, а бесконтактная оплата смартфоном с помощью NFC будет доступна примерно через пару месяцев. При этом получить физическую карту платежной системы Troy нельзя, так как клиенту открывается электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке. В Банке России при этом газете заявили, что "не комментируют проекты отдельных участников рынка", но поддерживают "инициативы, направленные на предоставление возможности безналичных расчетов для наших граждан".
https://ria.ru/20230731/turtsiya-1887396464.html
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турция, москва, кирилл царев, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, в мире, технологии
Турция, Москва, Кирилл Царев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, В мире, Технологии
СМИ: россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции

"Ъ": россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У россиян появился способ оплаты в Турции в лирах с помощью платежной системы Troy, для этого нужно оформить виртуальную карту в приложении, доступном на iOS и Android, пишет газета "Коммерсант".
В конце прошло года стало известно, что Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир". В июле первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса ЦБ заявлял журналистам, что Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн.
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"В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, а пополнять ее можно через СБП (250 тысяч лир в месяц, или около 850 тысяч руб.). Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте", - пишет газета.
Для регистрации в приложении, как пишет издание, потребуется цифровой скан заграничного паспорта.
В компании-разработчике приложения газете пояснили, что в скором времени появится возможность совершать онлайн-операции с помощью этих виртуальных карт, а бесконтактная оплата смартфоном с помощью NFC будет доступна примерно через пару месяцев. При этом получить физическую карту платежной системы Troy нельзя, так как клиенту открывается электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке.
В Банке России при этом газете заявили, что "не комментируют проекты отдельных участников рынка", но поддерживают "инициативы, направленные на предоставление возможности безналичных расчетов для наших граждан".
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