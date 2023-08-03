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Деятельность Центра европейских исследований признали нежелательной - РИА Новости, 03.08.2023
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15:47 03.08.2023 (обновлено: 16:04 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/tsentr-1887995671.html
Деятельность Центра европейских исследований признали нежелательной
Деятельность Центра европейских исследований признали нежелательной - РИА Новости, 03.08.2023
Деятельность Центра европейских исследований признали нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России Центра европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:47
2023-08-03T16:04
безопасность
россия
бельгия
евросоюз
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России Центра европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Центр европейских исследований им. Вильфрида Мартенса" (Martens Centre), созданной в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии в качестве аналитического центра для формулирования новых вариантов политики странам ЕС", - говорится в сообщении.По информации ведомства, с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые центром мероприятия были ориентированы исключительно на формирование негативного образа России, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию страны. "Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в РФ", - уточняется в релизе.Кроме того, отмечают в Генпрокуратуре, центром предпринимаются попытки создать негативное мнение о российских гражданах и событиях в России, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств.После начала специальной военной операции на Украине центром продвигаются идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении РФ и ее народа, наращивания всесторонней, в том числе военной, помощи киевскому режиму, поясняется в релизе.
https://ria.ru/20230803/nezhelatelnye-1887892149.html
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безопасность, россия, бельгия, евросоюз, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Россия, Бельгия, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ
Деятельность Центра европейских исследований признали нежелательной

Генпрокуратура признала работу Центра имени Вильфрида Мартенса нежелательной в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России Центра европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Центр европейских исследований им. Вильфрида Мартенса" (Martens Centre), созданной в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии в качестве аналитического центра для формулирования новых вариантов политики странам ЕС", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые центром мероприятия были ориентированы исключительно на формирование негативного образа России, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию страны. "Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в РФ", - уточняется в релизе.
Кроме того, отмечают в Генпрокуратуре, центром предпринимаются попытки создать негативное мнение о российских гражданах и событиях в России, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств.
После начала специальной военной операции на Украине центром продвигаются идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении РФ и ее народа, наращивания всесторонней, в том числе военной, помощи киевскому режиму, поясняется в релизе.
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