https://ria.ru/20230803/tsentr-1887995671.html

Деятельность Центра европейских исследований признали нежелательной

Деятельность Центра европейских исследований признали нежелательной - РИА Новости, 03.08.2023

Деятельность Центра европейских исследований признали нежелательной

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России Центра европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:47

2023-08-03T15:47

2023-08-03T16:04

безопасность

россия

бельгия

евросоюз

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России Центра европейских исследований (Martens Centre) имени Вильфрида Мартенса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Центр европейских исследований им. Вильфрида Мартенса" (Martens Centre), созданной в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии в качестве аналитического центра для формулирования новых вариантов политики странам ЕС", - говорится в сообщении.По информации ведомства, с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые центром мероприятия были ориентированы исключительно на формирование негативного образа России, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию страны. "Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в РФ", - уточняется в релизе.Кроме того, отмечают в Генпрокуратуре, центром предпринимаются попытки создать негативное мнение о российских гражданах и событиях в России, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств.После начала специальной военной операции на Украине центром продвигаются идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении РФ и ее народа, наращивания всесторонней, в том числе военной, помощи киевскому режиму, поясняется в релизе.

https://ria.ru/20230803/nezhelatelnye-1887892149.html

https://ria.ru/20230705/wwf-1882419726.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, бельгия, евросоюз, генеральная прокуратура рф