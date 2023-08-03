Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения
Кандидат в президенты США Рамасвами: Трампу предъявили обвинения в разгар выборов
© AP Photo / George Walker IVДональд Трамп
© AP Photo / George Walker IV
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американское правительство не доверяет своему народу в выборе лидеров, заявил кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами, комментируя обвинения против бывшего главы государства Дональда Трампа.
"Три предположительно независимых обвинения одновременно в разгар президентских выборов. Это потому, что правительство не доверяет народу в выборе своих лидеров", - говорится в заявлении Рамасвами, опубликованном в Twitter у здания суда в Вашингтоне, где пройдет заседание по новому делу Трампа.
По мнению Рамасвами, Штаты живут в "эру благородной лжи", при которой правительство лжет своим гражданам, "веря, что народ не сможет выдержать правды".
Кандидат-республиканец добавил, что ранее на этой неделе подал запрос с целью выяснить, что именно указали делать президент США Джо Байден и генпрокурор Меррик Гарланд американскому прокурору Джеку Смиту, ведущему дело против Трампа, связанное со штурмом Капитолия.
"Причина, по которой люди не верят правительству, в том, что правительство не верит народу", - резюмировал он.
Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.