https://ria.ru/20230803/trump-1888031004.html

Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения

Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения - РИА Новости, 03.08.2023

Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения

Американское правительство не доверяет своему народу в выборе лидеров, заявил кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами, комментируя... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:41

2023-08-03T17:41

2023-08-03T17:41

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

вивек рамасвами

джо байден

германия

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американское правительство не доверяет своему народу в выборе лидеров, заявил кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами, комментируя обвинения против бывшего главы государства Дональда Трампа. "Три предположительно независимых обвинения одновременно в разгар президентских выборов. Это потому, что правительство не доверяет народу в выборе своих лидеров", - говорится в заявлении Рамасвами, опубликованном в Twitter у здания суда в Вашингтоне, где пройдет заседание по новому делу Трампа. По мнению Рамасвами, Штаты живут в "эру благородной лжи", при которой правительство лжет своим гражданам, "веря, что народ не сможет выдержать правды". Кандидат-республиканец добавил, что ранее на этой неделе подал запрос с целью выяснить, что именно указали делать президент США Джо Байден и генпрокурор Меррик Гарланд американскому прокурору Джеку Смиту, ведущему дело против Трампа, связанное со штурмом Капитолия. "Причина, по которой люди не верят правительству, в том, что правительство не верит народу", - резюмировал он. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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вашингтон (штат)

германия

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, вивек рамасвами, джо байден, германия, арест трампа