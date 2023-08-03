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Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения - РИА Новости, 03.08.2023
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17:41 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/trump-1888031004.html
Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения
Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения - РИА Новости, 03.08.2023
Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения
Американское правительство не доверяет своему народу в выборе лидеров, заявил кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами, комментируя... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:41
2023-08-03T17:41
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
вивек рамасвами
джо байден
германия
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американское правительство не доверяет своему народу в выборе лидеров, заявил кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами, комментируя обвинения против бывшего главы государства Дональда Трампа. "Три предположительно независимых обвинения одновременно в разгар президентских выборов. Это потому, что правительство не доверяет народу в выборе своих лидеров", - говорится в заявлении Рамасвами, опубликованном в Twitter у здания суда в Вашингтоне, где пройдет заседание по новому делу Трампа. По мнению Рамасвами, Штаты живут в "эру благородной лжи", при которой правительство лжет своим гражданам, "веря, что народ не сможет выдержать правды". Кандидат-республиканец добавил, что ранее на этой неделе подал запрос с целью выяснить, что именно указали делать президент США Джо Байден и генпрокурор Меррик Гарланд американскому прокурору Джеку Смиту, ведущему дело против Трампа, связанное со штурмом Капитолия. "Причина, по которой люди не верят правительству, в том, что правительство не верит народу", - резюмировал он. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.
https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html
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вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, вивек рамасвами, джо байден, германия, арест трампа
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Джо Байден, Германия, Арест Трампа
Кандидат в президенты США прокомментировал предъявленные Трампу обвинения

Кандидат в президенты США Рамасвами: Трампу предъявили обвинения в разгар выборов

© AP Photo / George Walker IVДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / George Walker IV
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американское правительство не доверяет своему народу в выборе лидеров, заявил кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами, комментируя обвинения против бывшего главы государства Дональда Трампа.
"Три предположительно независимых обвинения одновременно в разгар президентских выборов. Это потому, что правительство не доверяет народу в выборе своих лидеров", - говорится в заявлении Рамасвами, опубликованном в Twitter у здания суда в Вашингтоне, где пройдет заседание по новому делу Трампа.
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По мнению Рамасвами, Штаты живут в "эру благородной лжи", при которой правительство лжет своим гражданам, "веря, что народ не сможет выдержать правды".
Кандидат-республиканец добавил, что ранее на этой неделе подал запрос с целью выяснить, что именно указали делать президент США Джо Байден и генпрокурор Меррик Гарланд американскому прокурору Джеку Смиту, ведущему дело против Трампа, связанное со штурмом Капитолия.
"Причина, по которой люди не верят правительству, в том, что правительство не верит народу", - резюмировал он.
Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВивек РамасвамиДжо БайденГерманияАрест Трампа
 
 
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