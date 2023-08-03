https://ria.ru/20230803/trevoga-1887889728.html
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.08.2023
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:28
2023-08-03T02:28
2023-08-03T02:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
харьковская область
кировоградская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской и в Харьковской областях в 01.55 (совпадает с мск), в Кировоградской области в 01.56. Ранее воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230803/obstrely-1887888813.html
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днепропетровская область
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Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу