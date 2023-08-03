https://ria.ru/20230803/tramp-1888045796.html
Трамп обвинил Байдена в выдумывании обвинений против него
Трамп обвинил Байдена в выдумывании обвинений против него - РИА Новости, 03.08.2023
Трамп обвинил Байдена в выдумывании обвинений против него
Бывший президент США Дональд Трамп перед запланированным на четверг заседанием суда заявил, что генпрокурор страны Меррик Гарланд по указанию главы государства... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:45
2023-08-03T18:45
2023-08-03T18:46
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп перед запланированным на четверг заседанием суда заявил, что генпрокурор страны Меррик Гарланд по указанию главы государства Джо Байдена будет обвинять его в стольких преступлениях, сколько можно выдумать. "Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано", - написал Трамп на своей странице в Truth Social. Трамп добавил, что его вынуждают тратить большое количество времени и денег на защиту. "Демократы не хотят участвовать в (президентской - ред.) гонке против меня, иначе бы они не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия", - добавил экс-президент. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.
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сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп обвинил Байдена в выдумывании обвинений против него
Трамп заявил, что Байден указал выдвинуть столько обвинений, сколько можно выдумать
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп перед запланированным на четверг заседанием суда заявил, что генпрокурор страны Меррик Гарланд по указанию главы государства Джо Байдена будет обвинять его в стольких преступлениях, сколько можно выдумать.
«
"Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано", - написал Трамп на своей странице в Truth Social.
Трамп добавил, что его вынуждают тратить большое количество времени и денег на защиту.
"Демократы не хотят участвовать в (президентской - ред.) гонке против меня, иначе бы они не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия", - добавил экс-президент.
Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией
.
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