https://ria.ru/20230803/telo-1888023902.html

Тело убитой в Абхазии девушки ищут в реке Ингур

Тело убитой в Абхазии девушки ищут в реке Ингур - РИА Новости, 03.08.2023

Тело убитой в Абхазии девушки ищут в реке Ингур

Тело убитой жительницы Абхазии ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:14

2023-08-03T17:14

2023-08-03T17:14

абхазия

галский район

происшествия

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СУХУМ, 3 авг – РИА Новости. Тело убитой жительницы Абхазии ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. Информация об исчезновении 28-летней Натии Бахтадзе появилась в конце июля. Её мать опубликовала обращение к президенту Абхазии с призывом оказать помощь в поисках. Сегодня генпрокуратура республики сообщила, что девушка была убита местным жителем 25-летним Айнаром Цвижба - по данным следствия, это произошло 28 июля в салоне Lexus в городе Гал. Цвижба сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. "В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тела убитой Бахтадзе Натии", - уточнили в генпрокуратуре. По данному факту прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html

абхазия

галский район

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абхазия, галский район, происшествия