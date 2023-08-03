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Тело убитой в Абхазии девушки ищут в реке Ингур
Тело убитой в Абхазии девушки ищут в реке Ингур - РИА Новости, 03.08.2023
Тело убитой в Абхазии девушки ищут в реке Ингур
Тело убитой жительницы Абхазии ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:14
2023-08-03T17:14
2023-08-03T17:14
абхазия
галский район
происшествия
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СУХУМ, 3 авг – РИА Новости. Тело убитой жительницы Абхазии ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. Информация об исчезновении 28-летней Натии Бахтадзе появилась в конце июля. Её мать опубликовала обращение к президенту Абхазии с призывом оказать помощь в поисках. Сегодня генпрокуратура республики сообщила, что девушка была убита местным жителем 25-летним Айнаром Цвижба - по данным следствия, это произошло 28 июля в салоне Lexus в городе Гал. Цвижба сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. "В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тела убитой Бахтадзе Натии", - уточнили в генпрокуратуре. По данному факту прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html
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абхазия, галский район, происшествия
Абхазия, Галский район, Происшествия
Тело убитой в Абхазии девушки ищут в реке Ингур
Тело убитой в Абхазии девушки ищут в реке Ингур в районе ГЭС
СУХУМ, 3 авг – РИА Новости.
Тело убитой жительницы Абхазии ищут на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур, сообщает пресс-служба
генпрокуратуры республики.
Информация об исчезновении 28-летней Натии Бахтадзе появилась в конце июля. Её мать опубликовала обращение к президенту Абхазии с призывом оказать помощь в поисках.
Сегодня генпрокуратура республики сообщила, что девушка была убита местным жителем 25-летним Айнаром Цвижба - по данным следствия, это произошло 28 июля в салоне Lexus в городе Гал. Цвижба сознался в содеянном и заявил, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур.
"В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тела убитой Бахтадзе Натии", - уточнили в генпрокуратуре.
По данному факту прокуратурой Галского района
возбуждено уголовное дело.
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