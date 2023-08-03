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В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами - РИА Новости, 03.08.2023
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08:08 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/tayniki-1887899530.html
В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами
В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами - РИА Новости, 03.08.2023
В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами
Сотрудники Росгвардии и полиции Луганской Народной Республики обнаружили в Славяносербском районе два тайника с боеприпасами, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:08
2023-08-03T08:08
славяносербский район
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и полиции Луганской Народной Республики обнаружили в Славяносербском районе два тайника с боеприпасами, сообщили РИА Новости в МВД по республике. "Сотрудниками ОМВД России "Славяносербский" проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий совместно с Росгвардией. В поселке Фрунзе правоохранителями в бывшей насосной станции обнаружены и изъяты боеприпасы", - сообщили в ведомстве. По данным МВД, на месте были обнаружены и изъяты, в том числе мины, гранаты и патроны. Также, в лесополосе вблизи села Обозное правоохранители обнаружили еще один тайник с минами и другими боеприпасами, уточнили в ведомстве. Представитель ведомства отметил, что все изъятые боеприпасы уничтожены на месте.
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славяносербский район
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славяносербский район, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Славяносербский район, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами

В Славяносербском районе ЛНР силовики нашли два тайника с боеприпасами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и полиции Луганской Народной Республики обнаружили в Славяносербском районе два тайника с боеприпасами, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
«
"Сотрудниками ОМВД России "Славяносербский" проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий совместно с Росгвардией. В поселке Фрунзе правоохранителями в бывшей насосной станции обнаружены и изъяты боеприпасы", - сообщили в ведомстве.
По данным МВД, на месте были обнаружены и изъяты, в том числе мины, гранаты и патроны. Также, в лесополосе вблизи села Обозное правоохранители обнаружили еще один тайник с минами и другими боеприпасами, уточнили в ведомстве.
Представитель ведомства отметил, что все изъятые боеприпасы уничтожены на месте.
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Славяносербский районЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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