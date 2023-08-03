https://ria.ru/20230803/tayniki-1887899530.html

В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами

В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами - РИА Новости, 03.08.2023

В Славяносербском районе ЛНР нашли тайники с боеприпасами

Сотрудники Росгвардии и полиции Луганской Народной Республики обнаружили в Славяносербском районе два тайника с боеприпасами, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:08

2023-08-03T08:08

2023-08-03T08:08

славяносербский район

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и полиции Луганской Народной Республики обнаружили в Славяносербском районе два тайника с боеприпасами, сообщили РИА Новости в МВД по республике. "Сотрудниками ОМВД России "Славяносербский" проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий совместно с Росгвардией. В поселке Фрунзе правоохранителями в бывшей насосной станции обнаружены и изъяты боеприпасы", - сообщили в ведомстве. По данным МВД, на месте были обнаружены и изъяты, в том числе мины, гранаты и патроны. Также, в лесополосе вблизи села Обозное правоохранители обнаружили еще один тайник с минами и другими боеприпасами, уточнили в ведомстве. Представитель ведомства отметил, что все изъятые боеприпасы уничтожены на месте.

https://ria.ru/20230713/taynik-1884062991.html

славяносербский район

луганская народная республика

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славяносербский район, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия