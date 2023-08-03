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"АвтоВАЗ" попросил учесть интересы российского автопрома в законе о такси - РИА Новости, 03.08.2023
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14:30 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/taksi-1887972966.html
"АвтоВАЗ" попросил учесть интересы российского автопрома в законе о такси
"АвтоВАЗ" попросил учесть интересы российского автопрома в законе о такси - РИА Новости, 03.08.2023
"АвтоВАЗ" попросил учесть интересы российского автопрома в законе о такси
Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов попросил президента РФ Владимира Путина учесть в законодательстве по такси интересы российского автопрома, такое предложение он... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:30
2023-08-03T14:30
экономика
россия
максим соколов
автоваз
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов попросил президента РФ Владимира Путина учесть в законодательстве по такси интересы российского автопрома, такое предложение он озвучил на совещании по вопросам российской промышленности. "В отношении таксопарка – государство выдает лицензии на уровне субъектов федерации. При этом никак не ориентирует таксопарки покупать отечественную технику. Здесь, при выдаче этой лицензии, такая норма могла бы содержаться. Такой законопроект подготовлен Советом Федерации, внесен сегодня на рассмотрение, и мы бы попросили, конечно, его поддержать, чтобы эта политика носила общефедеральный уровень", - сказал Соколов. Путин отметил, что подобные косвенные меры поддержки, которые реально помогут "АвтоВАЗу", должны быть использованы. "Мы это поддержим", - сказал президент.
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экономика, россия, максим соколов, автоваз, владимир путин
Экономика, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Владимир Путин
"АвтоВАЗ" попросил учесть интересы российского автопрома в законе о такси

Соколов попросил Путина учесть интересы российского автопрома в законодательстве о такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов попросил президента РФ Владимира Путина учесть в законодательстве по такси интересы российского автопрома, такое предложение он озвучил на совещании по вопросам российской промышленности.
"В отношении таксопарка – государство выдает лицензии на уровне субъектов федерации. При этом никак не ориентирует таксопарки покупать отечественную технику. Здесь, при выдаче этой лицензии, такая норма могла бы содержаться. Такой законопроект подготовлен Советом Федерации, внесен сегодня на рассмотрение, и мы бы попросили, конечно, его поддержать, чтобы эта политика носила общефедеральный уровень", - сказал Соколов.
Путин отметил, что подобные косвенные меры поддержки, которые реально помогут "АвтоВАЗу", должны быть использованы. "Мы это поддержим", - сказал президент.
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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25 июня, 08:28
 
ЭкономикаРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗВладимир Путин
 
 
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