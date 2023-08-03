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Русский музей поможет отреставрировать экспонаты музея в Таганроге - РИА Новости, 08.08.2023
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Музейные маршруты России
 
17:39 03.08.2023 (обновлено: 11:39 08.08.2023)
https://ria.ru/20230803/taganrogeksponaty-1888800734.html
Русский музей поможет отреставрировать экспонаты музея в Таганроге
Русский музей поможет отреставрировать экспонаты музея в Таганроге - РИА Новости, 08.08.2023
Русский музей поможет отреставрировать экспонаты музея в Таганроге
Специалисты Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге помогут отреставрировать экспонаты, пострадавшие при обстреле Таганрогского художественного... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-03T17:39
2023-08-08T11:39
музейные маршруты россии
государственный русский музей
таганрогский художественный музей
алла манилова
таганрог
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Специалисты Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге помогут отреставрировать экспонаты, пострадавшие при обстреле Таганрогского художественного музея, сообщил Русский музей.Это учреждение культуры в четверг провело с правительством Ростовской области совещание по вопросу оказания поддержки Таганрогскому художественному музею."В ближайшее время в Таганрог отправится опытная команда специалистов из Русского музея, возглавляемая заведующим отделом реставрации станковой масляной живописи Маратом Дашкиным и заведующим отделом технологических исследований Сергеем Сирро", - сообщается в телеграм-канале Русского музея по итогам совещания.Как отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова, Русский музей считает помощь Таганрогскому художественному музею своей миссией, поскольку обладает "сильнейшей реставрационной школой".Согласно данным Русского музея, при обстреле 2 июля значительные повреждения получили 9 произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции Таганрогского музея. В их числе эскиз декорации к опере "Юдифь" Валентина Серова, "Терраса" Константина Коровина и "Портрет мальчика" Христофора Геворкяна. Также были повреждены работы Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Филиппа Малявина, Леонида Туржанского и других авторов."Всего пострадало 22 произведения из фондов Таганрогского художественного музея", - уточняют в Русском музее.СК РФ ранее сообщил, что 28 июля украинские силовики атаковали территорию Таганрога ракетой неустановленного типа, "имеющей высокие поражающие свойства". Следователи устанавливают конкретные подразделения ВСУ и причастных к преступлению лиц. В телеграм-канале ведомства говорилось о возбуждении уголовного дела по статье о теракте после атаки украинской стороны по территории Ростовской области.
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государственный русский музей, таганрогский художественный музей, алла манилова, таганрог, санкт-петербург
Музейные маршруты России, Государственный Русский музей, Таганрогский художественный музей, Алла Манилова, Таганрог, Санкт-Петербург

Русский музей поможет отреставрировать экспонаты музея в Таганроге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Специалисты Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге помогут отреставрировать экспонаты, пострадавшие при обстреле Таганрогского художественного музея, сообщил Русский музей.
Это учреждение культуры в четверг провело с правительством Ростовской области совещание по вопросу оказания поддержки Таганрогскому художественному музею.
"В ближайшее время в Таганрог отправится опытная команда специалистов из Русского музея, возглавляемая заведующим отделом реставрации станковой масляной живописи Маратом Дашкиным и заведующим отделом технологических исследований Сергеем Сирро", - сообщается в телеграм-канале Русского музея по итогам совещания.
Как отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова, Русский музей считает помощь Таганрогскому художественному музею своей миссией, поскольку обладает "сильнейшей реставрационной школой".
Согласно данным Русского музея, при обстреле 2 июля значительные повреждения получили 9 произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции Таганрогского музея. В их числе эскиз декорации к опере "Юдифь" Валентина Серова, "Терраса" Константина Коровина и "Портрет мальчика" Христофора Геворкяна. Также были повреждены работы Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Филиппа Малявина, Леонида Туржанского и других авторов.
"Всего пострадало 22 произведения из фондов Таганрогского художественного музея", - уточняют в Русском музее.
СК РФ ранее сообщил, что 28 июля украинские силовики атаковали территорию Таганрога ракетой неустановленного типа, "имеющей высокие поражающие свойства". Следователи устанавливают конкретные подразделения ВСУ и причастных к преступлению лиц. В телеграм-канале ведомства говорилось о возбуждении уголовного дела по статье о теракте после атаки украинской стороны по территории Ростовской области.
 
Музейные маршруты РоссииГосударственный Русский музейТаганрогский художественный музейАлла МаниловаТаганрогСанкт-Петербург
 
 
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