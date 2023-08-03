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Следующее заседание суда над Трампом назначили на 28 августа - РИА Новости, 04.08.2023
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23:42 03.08.2023 (обновлено: 00:00 04.08.2023)
https://ria.ru/20230803/sud-1888084825.html
Следующее заседание суда над Трампом назначили на 28 августа
Следующее заседание суда над Трампом назначили на 28 августа - РИА Новости, 04.08.2023
Следующее заседание суда над Трампом назначили на 28 августа
Следующее заседание суда над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года назначено на 28... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-03T23:42
2023-08-04T00:00
сша
арест трампа
дональд трамп
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Следующее заседание суда над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года назначено на 28 августа, передает корреспондент РИА Новости.Бывшему главе государства было предложено три даты: 21, 22 и 28 августа. Трамп остановил свой выбор на последней. Заседание состоится в 10.00 по вашингтонскому времени (17.00 мск).Перед этим экс-президент отказался признать вину по делу о попытке воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов в 2020 году. В результате суд принял решение не задерживать политика, его отпустили под обязательство о явке и соблюдении американских законов.Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
https://ria.ru/20230802/zakharova-1887704359.html
https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html
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сша, арест трампа, дональд трамп, в мире, джо байден
США, Арест Трампа, Дональд Трамп, В мире, Джо Байден
Следующее заседание суда над Трампом назначили на 28 августа

Заседание суда над Трампу по делу о вмешательстве в выборы назначили на 28 августа

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIОбстановка возле здания суда в Вашингтоне
Обстановка возле здания суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Обстановка возле здания суда в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Следующее заседание суда над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года назначено на 28 августа, передает корреспондент РИА Новости.
Бывшему главе государства было предложено три даты: 21, 22 и 28 августа. Трамп остановил свой выбор на последней. Заседание состоится в 10.00 по вашингтонскому времени (17.00 мск).
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Перед этим экс-президент отказался признать вину по делу о попытке воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов в 2020 году. В результате суд принял решение не задерживать политика, его отпустили под обязательство о явке и соблюдении американских законов.
Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
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