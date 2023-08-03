https://ria.ru/20230803/stantsiya-1887891801.html

Первая за почти 50 лет станция "Луна-25" полетит 11 августа

Первая за почти 50 лет станция "Луна-25" полетит 11 августа - РИА Новости, 03.08.2023

Первая за почти 50 лет станция "Луна-25" полетит 11 августа

Первая за почти 50 лет российская лунная станция "Луна-25" отправится к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа, следует из имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T03:22

2023-08-03T03:22

2023-08-03T05:49

наука

космос - риа наука

луна

земля

россия

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864845326_0:259:2461:1643_1920x0_80_0_0_4ca25f7199fc67c41cadfe377e05535b.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первая за почти 50 лет российская лунная станция "Луна-25" отправится к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.Основной датой пуска стало 11 августа, ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией должна оторваться от стартового стола космодрома Восточный в 2:10.57 по московскому времени. Резервное время — в 2.35 12 августа. Предыдущая отечественная станция "Луна-24" отправилась к спутнику Земли в 1976 году. Ее возвращаемый аппарат доставил на планету около 170 граммов лунного грунта. У "Луны-25" возвращаемого аппарата нет. Она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны (вблизи параллели 70 градусов южной широты). Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды. После старта и отделения от ракеты разгонный блок отправит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне. Ожидается, что полет продлится примерно 4,5 суток. Затем станция должна будет выйти на орбиту вокруг Луны, после чего в течение нескольких дней несколько раз изменит ее, чтобы совершить посадку в районе Южного полюса. Планируется, что научная работа станции продлится год. В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата "Луна-26" и посадочной станции "Луна-27". Вторую оснастят установкой для бурения лунного грунта.

https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875216209.html

луна

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, земля, россия, наука