https://ria.ru/20230803/ssha-1887994789.html

В США запросили реальный срок для россиянина Клюшина

В США запросили реальный срок для россиянина Клюшина - РИА Новости, 03.08.2023

В США запросили реальный срок для россиянина Клюшина

Американская прокуратура просит суд приговорить россиянина Владислава Клюшина, обвиняемого в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:43

2023-08-03T15:43

2023-08-03T15:43

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американская прокуратура просит суд приговорить россиянина Владислава Клюшина, обвиняемого в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников, к 14 годам тюремного заключения, говорится в тексте судебного документа. "Правительство просит суд приговорить Клюшина к сроку 168 месяцев в тюрьме и трем годам освобождения под надзором", - указано в меморандуме прокуратуры. Кроме того, государственные обвинители намерены взыскать с россиянина 5 миллионов долларов штрафа и возмещение ущерба общим объемом порядка 8,3 миллиона долларов, а также просят суд в отдельном порядке разрешить конфискацию 36,6 миллиона долларов и разрешить правительству конфисковать в качестве замещаемых активов определенные депозиты, заблокированные в Республике Кипр. В документе также отмечается, что по мнению прокуратуры срок тюремного заключения Клюшина "вероятно будет значительно короче, учитывая большую льготу при отбывании тюремного заключения, которую обвиняемые белые воротнички (термин, обозначающий принадлежность к инженерно-техническим специальностям - ред.) обычно получают за хорошее поведение". Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября. Ранее суд в Бостоне (штат Массачусетс) отменил запланированное на 31 июля вынесение приговора Клюшину. Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии по американскому запросу и экстрадирован в Штаты. Максимальное суммарное наказание по предъявленным ему пунктам обвинения может составлять 50 лет тюрьмы. Защита Клюшина настаивала, что решение о признании его виновным должно быть отменено, поскольку дело не подсудно инстанции в штате Массачусетс, однако суд счел установленным, что важные для обвинительного решения преступные действия происходили в штате.

https://ria.ru/20230512/klyushin-1871431562.html

https://ria.ru/20230512/klyushin-1871429677.html

сша

массачусетс

бостон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, массачусетс, бостон, владислав клюшин