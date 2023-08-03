https://ria.ru/20230803/spirt-1887929076.html
В России снизят минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр
В России снизят минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр - РИА Новости, 03.08.2023
В России снизят минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр
Минимальная цена на этиловый спирт в России будет снижена с 68 рублей до 55 рублей за литр в связи с падением внутренних цен на зерно из-за высокого урожая в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:46
2023-08-03T11:46
2023-08-03T11:46
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минимальная цена на этиловый спирт в России будет снижена с 68 рублей до 55 рублей за литр в связи с падением внутренних цен на зерно из-за высокого урожая в 2022 году, сообщил Минфин РФ. "Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта. На текущий момент минимальная цена составляет 68 рублей за литр. Решение принято в связи со снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году", - говорится в сообщении. "Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции", - поясняет министерство. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20230704/spirt-1882157983.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России снизят минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр
Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр