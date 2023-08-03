https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888074138.html
На Кубани собрали две тонны гумпомощи для казачьего отряда "БАРС-16"
На Кубани собрали две тонны гумпомощи для казачьего отряда "БАРС-16" - РИА Новости, 03.08.2023
На Кубани собрали две тонны гумпомощи для казачьего отряда "БАРС-16"
Казаки и жители Белоглинского района Краснодарского края собрали две тонны гумпомощи с овощами, сладостями, соленьями, "сухим" душем и маскировочными сетями на... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:38
2023-08-03T21:38
2023-08-03T21:38
надежные люди
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белоглинский район
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кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Казаки и жители Белоглинского района Краснодарского края собрали две тонны гумпомощи с овощами, сладостями, соленьями, "сухим" душем и маскировочными сетями на передовую для казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" ("БАРС-16"), сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Белоглинские казаки и неравнодушные жители передали гумпомощь участникам СВО. Гуманитарный груз собрали для бойцов казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" ("БАРС-16"). В состав посылок вошли овощи, сладости, соления, "сухой" душ, маскировочные сети и прочие вещи, необходимые на передовой. Вес гумпомощи - более двух тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что белоглинцы постоянно поддерживают связь с бойцами спецоперации, выясняют, что требуется, а затем приобретают нужное и передают на фронт. Посылки воинам доставили на автомобиле, который выделил житель района Петр Даньшин. Неделю назад в специальном учебном центре "Кубань" прошло торжественное мероприятие по случаю годовщины с момента создания казачьего отряда "БАРС-16". Свыше 170 человек в отряде отмечены государственными наградами, в том числе орденами Мужества и медалями "За отвагу".
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РИА Новости
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общество, белоглинский район, краснодарский край, кубанское казачье войско
Надежные люди, Общество, Белоглинский район, Краснодарский край, Кубанское казачье войско
На Кубани собрали две тонны гумпомощи для казачьего отряда "БАРС-16"
Кубанцы собрали две тонны гумпомощи с соленьями и овощами для казачьего отряда "БАРС-16"
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости.
Казаки и жители Белоглинского района Краснодарского края собрали две тонны гумпомощи с овощами, сладостями, соленьями, "сухим" душем и маскировочными сетями на передовую для казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" ("БАРС-16"), сообщили в пресс-службе
Кубанского казачьего войска.
"Белоглинские казаки и неравнодушные жители передали гумпомощь участникам СВО. Гуманитарный груз собрали для бойцов казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" ("БАРС-16"). В состав посылок вошли овощи, сладости, соления, "сухой" душ, маскировочные сети и прочие вещи, необходимые на передовой. Вес гумпомощи - более двух тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что белоглинцы постоянно поддерживают связь с бойцами спецоперации, выясняют, что требуется, а затем приобретают нужное и передают на фронт. Посылки воинам доставили на автомобиле, который выделил житель района Петр Даньшин.
Неделю назад в специальном учебном центре "Кубань" прошло торжественное мероприятие по случаю годовщины с момента создания казачьего отряда "БАРС-16". Свыше 170 человек в отряде отмечены государственными наградами, в том числе орденами Мужества и медалями "За отвагу".
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