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Спецоперация, 3 августа: попытка Киева атаковать Калужскую область дронами
Спецоперация, 3 августа: попытка Киева атаковать Калужскую область дронами - РИА Новости, 03.08.2023
Спецоперация, 3 августа: попытка Киева атаковать Калужскую область дронами
О потерях ВСУ, ситуации с контрактниками и новой попытке Киева устроить теракт — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:27
2023-08-03T21:27
2023-08-03T21:47
специальная военная операция на украине
россия
владислав шапша
дмитрий медведев
магатэ
запорожская аэс
ян гагин
артемовск
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. О потерях ВСУ, ситуации с контрактниками и новой попытке Киева устроить теракт — в материале РИА Новости.Служба по контрактуВ этом году более 231 тысячи человек приняли на контракт с Вооруженными силами, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования российских войск."По данным министерства обороны с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", —сказал он.Кроме того, чиновник призвал следить, сохраняются ли рабочие места россиян, проходящих военную службу. Медведев также отметил необходимость сделать службу по контракту престижной. По его словам, дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников был устранен, во всех российских субъектах установили региональные стимулирующие и компенсационные выплаты. Атаки на Калужскую областьРоссийская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима в Калужской области, уничтожив семь беспилотников, сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор региона Владислав Шапша, пострадавших и разрушений нет. Ход операцииВ миреНа Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов агентства с нынешним состоянием объекта и выразил им слова поддержки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лишним подтверждением заявлений Москвы слова секретаря совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова об участии СБУ в обеих атаках на Крымский мост. Он напомнил, что российская сторона и так об этом знала.
https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887872316.html
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артемовск
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россия, владислав шапша, дмитрий медведев, магатэ, запорожская аэс, ян гагин, артемовск, калужская область, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владислав Шапша, Дмитрий Медведев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Ян Гагин, Артемовск, Калужская область, В мире, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 3 августа: попытка Киева атаковать Калужскую область дронами
Калужский губернатор Шапша: российские системы ПВО перехватили семь украинских дронов
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. О потерях ВСУ, ситуации с контрактниками и новой попытке Киева устроить теракт — в материале РИА Новости.
В этом году более 231 тысячи человек приняли на контракт с Вооруженными силами, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования российских войск.
"По данным министерства обороны с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", —сказал он.
Россия сняла розовые очки и поверила в себя
Кроме того, чиновник призвал следить, сохраняются ли рабочие места россиян, проходящих военную службу. Медведев также отметил необходимость сделать службу по контракту престижной.
По его словам, дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников был устранен, во всех российских субъектах установили региональные стимулирующие и компенсационные выплаты.
Атаки на Калужскую область
Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима в Калужской области, уничтожив семь беспилотников, сообщили в Минобороны.
Как уточнил губернатор региона Владислав Шапша
, пострадавших и разрушений нет.
"Перелом близок". Что начинается под Донецком
- На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 380 военнослужащих, на Южно-Донецком — до 175, на Купянском — до 150, на Краснолиманском —более 110, на Запорожском — до 45, на Херсонском — до 30;
- На Купянском направлении российские штурмовые отряды вели наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в ЛНР, в районе Новоселовского успешно отражена атака украинских войск;
- Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что армия противника группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. По его словам, российские военные наступают на Авдеевку с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска, ВСУ уже истощены;
- На Купянском направлении российские артиллеристы сорвали переброску резервов украинских войск.
На Запорожской АЭС
состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов агентства с нынешним состоянием объекта и выразил им слова поддержки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал лишним подтверждением заявлений Москвы слова секретаря совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова
об участии СБУ в обеих атаках на Крымский мост. Он напомнил, что российская сторона и так об этом знала.
От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта