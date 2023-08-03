https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888072819.html

Спецоперация, 3 августа: попытка Киева атаковать Калужскую область дронами

Спецоперация, 3 августа: попытка Киева атаковать Калужскую область дронами - РИА Новости, 03.08.2023

Спецоперация, 3 августа: попытка Киева атаковать Калужскую область дронами

О потерях ВСУ, ситуации с контрактниками и новой попытке Киева устроить теракт — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:27

2023-08-03T21:27

2023-08-03T21:47

специальная военная операция на украине

россия

владислав шапша

дмитрий медведев

магатэ

запорожская аэс

ян гагин

артемовск

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. О потерях ВСУ, ситуации с контрактниками и новой попытке Киева устроить теракт — в материале РИА Новости.Служба по контрактуВ этом году более 231 тысячи человек приняли на контракт с Вооруженными силами, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования российских войск."По данным министерства обороны с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", —сказал он.Кроме того, чиновник призвал следить, сохраняются ли рабочие места россиян, проходящих военную службу. Медведев также отметил необходимость сделать службу по контракту престижной. По его словам, дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников был устранен, во всех российских субъектах установили региональные стимулирующие и компенсационные выплаты. Атаки на Калужскую областьРоссийская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима в Калужской области, уничтожив семь беспилотников, сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор региона Владислав Шапша, пострадавших и разрушений нет. Ход операцииВ миреНа Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов агентства с нынешним состоянием объекта и выразил им слова поддержки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лишним подтверждением заявлений Москвы слова секретаря совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова об участии СБУ в обеих атаках на Крымский мост. Он напомнил, что российская сторона и так об этом знала.

https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887872316.html

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

россия

артемовск

калужская область

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россия, владислав шапша, дмитрий медведев, магатэ, запорожская аэс, ян гагин, артемовск, калужская область, в мире, вооруженные силы украины