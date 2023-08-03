https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887992279.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:52

2023-08-03T16:52

2023-08-03T16:52

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили атаки на Донецком, Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Параллельно ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 106 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и 38 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 1142 реактивные системы залпового огня, 11 100 танков и других бронемашин, 5731 орудие полевой артиллерии и 12 038 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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