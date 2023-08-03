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В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 03.08.2023 (обновлено: 08:37 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887894875.html
В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева
В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева - РИА Новости, 03.08.2023
В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева
Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T06:06
2023-08-03T08:37
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
ян гагин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.&quot;По большому счету горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике&quot;, — пояснил Гагин.В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения "каких-то значимых событий пока не происходит". Накануне в Минобороны сообщали, что украинские войска в результате безуспешных попыток наступления на Донецком направлении потеряли почти 300 военнослужащих за сутки. По данным российского военного ведомства, в это же время Вооруженные силы Украины продолжали неудачные наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
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украина, донецкая народная республика, россия, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева

Гагин: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за больших потерь

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«

"По большому счету горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике", — пояснил Гагин.

В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения "каких-то значимых событий пока не происходит".
Накануне в Минобороны сообщали, что украинские войска в результате безуспешных попыток наступления на Донецком направлении потеряли почти 300 военнослужащих за сутки. По данным российского военного ведомства, в это же время Вооруженные силы Украины продолжали неудачные наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн ГагинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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