https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887894875.html

В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева

В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева - РИА Новости, 03.08.2023

В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева

Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T06:06

2023-08-03T06:06

2023-08-03T08:37

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

ян гагин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."По большому счету горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике", — пояснил Гагин.В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения "каких-то значимых событий пока не происходит". Накануне в Минобороны сообщали, что украинские войска в результате безуспешных попыток наступления на Донецком направлении потеряли почти 300 военнослужащих за сутки. По данным российского военного ведомства, в это же время Вооруженные силы Украины продолжали неудачные наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.

https://ria.ru/20230803/postavki-1887893900.html

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украина, донецкая народная республика, россия, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность