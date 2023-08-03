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ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 03.08.2023 (обновлено: 06:07 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887894621.html
ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец
ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец - РИА Новости, 03.08.2023
ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец
Киев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям России под Соледаром, рассказал РИА Новости доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T06:04
2023-08-03T06:07
специальная военная операция на украине
киев
сша
россия
джо байден
джейк салливан
украина
безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 3 авг — РИА Новости. Киев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям России под Соледаром, рассказал РИА Новости доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", выполняющий задачи на этом участке фронта."Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто", — рассказал боец.Его сослуживец уточнил, что противник активно работает кассетными боеприпасами как по самому Соледару, так и по его окрестностям."Наши тоже парни не спят, "Грады" (РСЗО "Град". — Прим. ред.) ночью работали в район позиций у Васюковки (под контролем Киева. — Прим. ред.), в целом нормально, привыкли", — рассказал боец "Енисея". Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе этого года. У него стратегическое значение для Киева, ранее населенный пункт находился в центре линии обороны Артемовск — Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украина пока не оставляет попыток вернуть город под свой контроль.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий. Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20230803/artilleriya-1887893535.html
https://ria.ru/20230803/postavki-1887893900.html
киев
сша
россия
украина
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киев, сша, россия, джо байден, джейк салливан, украина, безопасность, вооруженные силы украины, соледар
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Россия, Джо Байден, Джейк Салливан, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Соледар
ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец

Российский боец: Киев активно применяет кассетные боеприпасы под Соледаром

© РИА Новости / Мария МарикянСоледар ежедневно под обстрелом
Соледар ежедневно под обстрелом - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Соледар ежедневно под обстрелом. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 3 авг — РИА Новости. Киев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям России под Соледаром, рассказал РИА Новости доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", выполняющий задачи на этом участке фронта.
"Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто", — рассказал боец.
Его сослуживец уточнил, что противник активно работает кассетными боеприпасами как по самому Соледару, так и по его окрестностям.
"Наши тоже парни не спят, "Грады" (РСЗО "Град". — Прим. ред.) ночью работали в район позиций у Васюковки (под контролем Киева. — Прим. ред.), в целом нормально, привыкли", — рассказал боец "Енисея".
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе этого года. У него стратегическое значение для Киева, ранее населенный пункт находился в центре линии обороны Артемовск — Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украина пока не оставляет попыток вернуть город под свой контроль.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
05:03
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.
Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАРоссияДжо БайденДжейк СалливанУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныСоледар
 
 
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