https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887894621.html

ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец

ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец

Киев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям России под Соледаром, рассказал РИА Новости доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T06:04

2023-08-03T06:04

2023-08-03T06:07

специальная военная операция на украине

киев

сша

россия

джо байден

джейк салливан

украина

безопасность

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СОЛЕДАР (ДНР), 3 авг — РИА Новости. Киев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям России под Соледаром, рассказал РИА Новости доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", выполняющий задачи на этом участке фронта."Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто", — рассказал боец.Его сослуживец уточнил, что противник активно работает кассетными боеприпасами как по самому Соледару, так и по его окрестностям."Наши тоже парни не спят, "Грады" (РСЗО "Град". — Прим. ред.) ночью работали в район позиций у Васюковки (под контролем Киева. — Прим. ред.), в целом нормально, привыкли", — рассказал боец "Енисея". Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе этого года. У него стратегическое значение для Киева, ранее населенный пункт находился в центре линии обороны Артемовск — Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украина пока не оставляет попыток вернуть город под свой контроль.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий. Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20230803/artilleriya-1887893535.html

https://ria.ru/20230803/postavki-1887893900.html

киев

сша

россия

украина

соледар

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