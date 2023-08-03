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Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти - РИА Новости, 03.08.2023
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16:26 03.08.2023 (обновлено: 16:31 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/sokraschenie-1888008269.html
Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти
Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти - РИА Новости, 03.08.2023
Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти
Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:26
2023-08-03T16:31
россия
экономика
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял Новак."В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - сказал Новак.
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россия, экономика, цены на нефть, александр новак
Россия, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак
Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти

Новак сообщил, что Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти в сентябре

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял Новак.
"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - сказал Новак.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти
Вчера, 15:59
 
РоссияЭкономикаЦены на нефтьАлександр Новак
 
 
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