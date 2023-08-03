https://ria.ru/20230803/sofinskiy-1887797600.html

Николай Софинский: взаимный интерес деловых кругов России и Мексики растет

Николай Софинский: взаимный интерес деловых кругов России и Мексики растет - РИА Новости, 03.08.2023

Николай Софинский: взаимный интерес деловых кругов России и Мексики растет

Россия и Мексика расходятся в оценках и занимают разные позиции по ряду вопросов, однако открыты к прагматичному диалогу и ведут активное взаимодействие в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:00

2023-08-03T15:00

2023-08-03T15:00

интервью

мексика

россия

мехико (штат)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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Россия и Мексика расходятся в оценках и занимают разные позиции по ряду вопросов, однако открыты к прагматичному диалогу и ведут активное взаимодействие в сложной международной обстановке. Новый посол России в Мехико Николай Софинский в своем первом интервью в должности рассказал корреспонденту РИА Новости Кириллу Руденко о задачах на посту руководителя российской дипмиссии, перспективах безвизового режима, расширении экономических связей и совместных проектах с латиноамериканскими партнерами.– Николай Всеволодович, какие задачи вы ставите перед собой в должности российского посла в Мексике?– Мексика – это не только страна с тысячелетней историей и богатейшей самобытной культурой, но и одна из ведущих динамично развивающихся экономик мира, участник "большой двадцатки", авторитетный член мирового сообщества, вносящий весомый конструктивный вклад в поиск решений ключевых проблем современности. Так что для меня назначение в Мексику – само по себе очень почетное, ответственное и интереснейшее.Среди моих основных задач – традиционные для любой дипломатической миссии: продвигать отношения по всем направлениям непосредственно в двусторонней плоскости, расширять взаимодействие на международной арене, естественно, отстаивая при этом национальные интересы своего Отечества и защищая законные права наших граждан.С учетом сложностей в нынешней международной обстановке решение этих задач сегодня требует дополнительной калибровки и выверенности подходов, больше творчества, я бы даже сказал, изобретательности, в общем всего того, что именуется понятием "нестандартности". Ну, что же, в этом предназначение дипломатии и, если хотите, известная доля искусства. Будем стараться работать на уровне этих требований, чтобы поддерживать в восприятии мексиканцев позитивный образ России, сохранять и укреплять дух партнерства. Главное – мы ни в коей мере не идеологизируем наши отношения и, тем более, не выстраиваем их против кого-либо, ставя перед выбором в стиле "вы с нами или против нас". В основе будут всегда лежать принципы взаимного уважения, равноправия, учета обоюдных интересов и, конечно же, исторически сложившиеся встречные симпатии между нашими народами.– Как бы вы охарактеризовали текущее состояние отношений России и Мексики и вектор их развития в двустороннем и многосторонних форматах?– На фоне усложнившейся международной обстановки в основе наших отношений со странами Латинской Америки, одной из крупнейших среди которых является Мексика, неизменно остаются общепризнанные принципы международного права и встречная настроенность на развитие. Во многом этому способствует занятая партнерами принципиальная позиция по украинскому кризису (неприсоединение к нелегитимным антироссийским рестрикциям, отказ от поставок вооружений Киеву, акцент на переговорное урегулирование), за которую мы признательны мексиканскому руководству. Это не значит, что мы сходимся с мексиканскими друзьями в оценках всех событий. Есть конкретные вопросы, где наши позиции разнятся. Но принципиально важно, что обе наши страны открыты к диалогу, и мы ведем его на различных уровнях в прагматическом и деполитизированном русле по всему комплексу сюжетов, представляющих взаимный интерес, активно взаимодействуя, в том числе, и на многосторонних площадках.Считаем, что стремительно меняющиеся геополитические реалии открывают широкий спектр новых сфер для нашего сотрудничества с Мексикой. Мы смотрим на этот процесс с оптимизмом.– Как продвигаются переговоры о безвизовом режиме между странами?– На сегодняшний день Мексика остается единственным континентальным государством Латинской Америки, с которым у России сохраняется визовый режим. Российский контрпроект межправительственного соглашения об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан находится на рассмотрении профильных мексиканских ведомств. Процесс этот небыстрый с учетом как комплексного характера документа, затрагивающего, среди прочего, вопросы национальной безопасности, так и известной ситуации с нелегальной миграцией в этом регионе планеты. Но согласование движется, и мы ждем ответа мексиканской стороны.Полагаем, что дополнительный импульс переговорам сможет придать введение с 1 августа этого года единой системы электронных виз в Россию для 50 с лишним стран, среди которых есть и Мексика.– Стоит ли ожидать возобновления прямого сообщения между странами в обозримой перспективе?– Этот вопрос пока не стоит в практической плоскости. Мы не так давно вышли с карантинных ограничений пандемии. Есть логистические сложности от нынешней геополитической обстановки. На текущий момент более реальной выглядит опция чартерных авиарейсов. Их возобновление нам представляется вполне перспективным и, как посольство, будем только приветствовать, если стороны посчитают целесообразным восстановить соответствующую практику.– На каком уровне находится туристический поток между нашими странами?– В последние годы Мексика является одним из самых востребованных направлений для российских туристов. Здесь их привлекает как богатое культурно-историческое наследие, в том числе древние пирамидальные комплексы коренных народов, так и замечательные курорты на берегу Мексиканского залива и Тихого океана. В 2022 году более 90 тысяч наших граждан посетило эту страну с туристическими целями. Сейчас благодаря действующему прямому авиасообщению между Гаваной и Москвой все больше россиян стремятся использовать эту возможность чтобы побывать как на Кубе, так и в Мексике, время перелета между которыми занимает всего пару часов. Полагаем, что интерес к поездкам сюда у наших соотечественников будет только расти.– Как сейчас развиваются экономические отношения с Мексикой?– Наши торгово-экономические отношения продолжают развиваются на прагматичной основе. То, что Мехико не присоединился к западным санкциям, в значительной мере позволяет реализовывать имеющийся в сфере двусторонней кооперации потенциал. На сегодня Мексика остается для России вторым торговым партнером в Латинской Америке после Бразилии. В этом году в Мехико вновь открылось и начало работу российское Торговое представительство. Рассчитываем, что это придаст дополнительный импульс нашим связям.Говоря о российско-мексиканской торговле, стоит отметить, что Россия находится в числе лидеров по поставкам сюда минеральных удобрений, без которых современное сельское хозяйство немыслимо. Важное место в отечественном экспорте в Мексику занимают металлы и изделия из них, пшеница и меслин, товары химической промышленности. Уже в ближайшее время ожидаем начала поставок сюда кондитерских изделий московской компании "Объединенные кондитеры". Ведутся переговоры о начале экспорта в Мексику российской рыбной продукции и солода. Что касается импорта из Мексики, то мы покупаем здесь медицинское оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельхозсырье. Успешно взаимодействуем с нашими мексиканскими партнёрами в области атомной энергетики. Неплохо развивается двусторонняя кооперация в фармацевтике. Несмотря на то, что вопрос производства на местных мощностях антиковидной вакцины "Спутник V" пока остается открытым, одновременно прорабатывается возможность локализации здесь производства российских инсулинов по полному циклу и экспорта сюда ряда отечественных вакцин. Изучается перспектива создания в штате Идальго совместного предприятия по производству органических удобрений, средств защиты растений и микробиологических препаратов для животных. Налажено продуктивное сотрудничество между российскими и мексиканскими профильными учреждениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. В числе их проектов – модель малого спутника мониторинга земной поверхности для контроля экономических потерь при транспортировке нефти и газа.Без сомнения, интерес российских и мексиканских деловых кругов к укреплению взаимного сотрудничества только растет. На повестке дня – организация визита сюда отечественной бизнес-миссии. Приглашаем все заинтересованные мексиканские компании поучаствовать в подготовке и проведении данного мероприятия.– Как продвигаются образовательные обмены между странами? Едут ли студенты из Мексики, какие направления образования предпочитают?– Мексиканские студенты традиционно проявляют живой интерес к обучению в наших вузах. В посольство и представительство Россотрудничества в Мехико практически каждый день поступают соответствующие обращения. Ежегодно выделяемая правительством Российской Федерации для Мексики квота из 32 стипендий полностью выбирается. Среди предлагаемых специальностей мексиканская молодежь чаще всего выбирает физику, авиакосмические исследования, программирование, информатику, медицину, филологию и музыку. Развивается и прямое межвузовское сотрудничество, которое являет собой отдельный трек, причем не только для организации образовательных обменов, но и для продвижения взаимодействия в сфере совместных межуниверситетских исследований и науки. Сдерживающим фактором здесь служит отсутствие соглашения между нашими странами о взаимном признании дипломов, квалификаций и ученых степеней. Соответствующий проект сейчас рассматривается мексиканской стороной. Уверены, что с его подписанием наше сотрудничество в сфере образования получит новый качественный импульс.

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https://ria.ru/20230708/meksika-1882930325.html

https://ria.ru/20230708/tekila-1882936309.html

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мексика

россия

мехико (штат)

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, мексика, россия, мехико (штат), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)