https://ria.ru/20230803/snaryady-1887935653.html

В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды

В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды - РИА Новости, 03.08.2023

В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды

Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны, заявило в четверг министерство обороны Турции. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:19

2023-08-03T12:19

2023-08-03T12:19

в мире

шиле

стамбул

турция

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СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны, заявило в четверг министерство обороны Турции. В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории, в среду большинство снарядов было ликвидировано и пляжи, кроме Софулар, были вновь открыты. "В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. 11 из них были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS), 17 уничтожены контролируемым взрывом в среду", - цитирует агентство IHA источник в минобороны.

https://ria.ru/20230802/snaryady-1887766369.html

шиле

стамбул

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Екатерина Зайцева

в мире, шиле, стамбул, турция