Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/snaryady-1887935653.html
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды - РИА Новости, 03.08.2023
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды
Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны, заявило в четверг министерство обороны Турции. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:19
2023-08-03T12:19
в мире
шиле
стамбул
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg
СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны, заявило в четверг министерство обороны Турции. В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории, в среду большинство снарядов было ликвидировано и пляжи, кроме Софулар, были вновь открыты. "В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. 11 из них были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS), 17 уничтожены контролируемым взрывом в среду", - цитирует агентство IHA источник в минобороны.
https://ria.ru/20230802/snaryady-1887766369.html
шиле
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b73da13e265cc7e0f701120e5a555aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шиле, стамбул, турция
В мире, Шиле, Стамбул, Турция
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды

Минобороны Турции: обнаруженные на пляже в Шиле снаряды остались со времен Второй мировой

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны, заявило в четверг министерство обороны Турции.
В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории, в среду большинство снарядов было ликвидировано и пляжи, кроме Софулар, были вновь открыты.
"В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. 11 из них были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS), 17 уничтожены контролируемым взрывом в среду", - цитирует агентство IHA источник в минобороны.
Неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный на пляже Софулар в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды
2 августа, 13:00
 
В миреШилеСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала