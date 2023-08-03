https://ria.ru/20230803/snaryady-1887935653.html
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды - РИА Новости, 03.08.2023
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды
Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны, заявило в четверг министерство обороны Турции. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:19
2023-08-03T12:19
2023-08-03T12:19
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СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны, заявило в четверг министерство обороны Турции. В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории, в среду большинство снарядов было ликвидировано и пляжи, кроме Софулар, были вновь открыты. "В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. 11 из них были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS), 17 уничтожены контролируемым взрывом в среду", - цитирует агентство IHA источник в минобороны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, шиле, стамбул, турция
В мире, Шиле, Стамбул, Турция
В Турции рассказали, откуда на пляже в Шиле взялись снаряды
Минобороны Турции: обнаруженные на пляже в Шиле снаряды остались со времен Второй мировой
СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны, заявило в четверг министерство обороны Турции.
В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории, в среду большинство снарядов было ликвидировано и пляжи, кроме Софулар, были вновь открыты.
"В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. 11 из них были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS), 17 уничтожены контролируемым взрывом в среду", - цитирует агентство IHA источник в минобороны.
В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды