https://ria.ru/20230803/siriya-1887895474.html

В сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России

В сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России - РИА Новости, 03.08.2023

В сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России

Тактическое учение в ночное время впервые провели в сирийской провинции Хама подразделения спецназа САР и экипажи Воздушно-космических сил России, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T06:36

2023-08-03T06:36

2023-08-03T06:36

россия

сирия

хама (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

сирийская арабская армия

в мире

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тактическое учение в ночное время впервые провели в сирийской провинции Хама подразделения спецназа САР и экипажи Воздушно-космических сил России, сообщает министерство обороны РФ. "Подразделения специального назначения Сирийской Арабской Армии совместно с экипажами Воздушно-космических сил России впервые провели тактическое учение в ночное время в провинции Хама", - говорится в телеграм-канале российского ведомства. По замыслу учения, противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями. Также в рамках учения командованием российской группировки войск совместно с командованием Сирии было принято решение ночью совместно освободить населенный пункт. Уточняется, что экипажи истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-24 ВКС РФ совместно с расчетами артиллерийских подразделений вооруженных сил Сирии нанесли огневое поражение по критически важным объектам противника. Кроме того, ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции условных террористов, это позволило военным 25-й дивизии спецназа "Тигры" высадиться в зону проведения операции. "Военнослужащие сирийской армии десантировались с высоты 1500-3000 метров с вооружением на российских парашютных системах "Арбалет-2" и штурмовым способом по канатам из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ ВКС России. Штурмовые подразделения с применением высокоманевренной автомобильной и бронированной техники провели штурм населенного пункта и уничтожили захвативших его условных террористов", - говорится в сообщении. Отмечается, что командование группировки войск ВС РФ в Сирии и руководящий состав вооруженных сил Сирии высоко оценили слаженные действия российских и сирийских подразделений.

https://ria.ru/20230802/siriya-1887879604.html

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россия, сирия, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, сирийская арабская армия, в мире