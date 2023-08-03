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В сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России - РИА Новости, 03.08.2023
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06:36 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/siriya-1887895474.html
В сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России
В сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России - РИА Новости, 03.08.2023
В сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России
Тактическое учение в ночное время впервые провели в сирийской провинции Хама подразделения спецназа САР и экипажи Воздушно-космических сил России, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T06:36
2023-08-03T06:36
россия
сирия
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
сирийская арабская армия
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тактическое учение в ночное время впервые провели в сирийской провинции Хама подразделения спецназа САР и экипажи Воздушно-космических сил России, сообщает министерство обороны РФ. "Подразделения специального назначения Сирийской Арабской Армии совместно с экипажами Воздушно-космических сил России впервые провели тактическое учение в ночное время в провинции Хама", - говорится в телеграм-канале российского ведомства. По замыслу учения, противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями. Также в рамках учения командованием российской группировки войск совместно с командованием Сирии было принято решение ночью совместно освободить населенный пункт. Уточняется, что экипажи истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-24 ВКС РФ совместно с расчетами артиллерийских подразделений вооруженных сил Сирии нанесли огневое поражение по критически важным объектам противника. Кроме того, ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции условных террористов, это позволило военным 25-й дивизии спецназа "Тигры" высадиться в зону проведения операции. "Военнослужащие сирийской армии десантировались с высоты 1500-3000 метров с вооружением на российских парашютных системах "Арбалет-2" и штурмовым способом по канатам из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ ВКС России. Штурмовые подразделения с применением высокоманевренной автомобильной и бронированной техники провели штурм населенного пункта и уничтожили захвативших его условных террористов", - говорится в сообщении. Отмечается, что командование группировки войск ВС РФ в Сирии и руководящий состав вооруженных сил Сирии высоко оценили слаженные действия российских и сирийских подразделений.
https://ria.ru/20230802/siriya-1887879604.html
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россия, сирия, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, сирийская арабская армия, в мире
Россия, Сирия, Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Сирийская арабская армия, В мире
В сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России

Минобороны: в сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВо время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама
Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тактическое учение в ночное время впервые провели в сирийской провинции Хама подразделения спецназа САР и экипажи Воздушно-космических сил России, сообщает министерство обороны РФ.
"Подразделения специального назначения Сирийской Арабской Армии совместно с экипажами Воздушно-космических сил России впервые провели тактическое учение в ночное время в провинции Хама", - говорится в телеграм-канале российского ведомства.
По замыслу учения, противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями. Также в рамках учения командованием российской группировки войск совместно с командованием Сирии было принято решение ночью совместно освободить населенный пункт.
Уточняется, что экипажи истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-24 ВКС РФ совместно с расчетами артиллерийских подразделений вооруженных сил Сирии нанесли огневое поражение по критически важным объектам противника. Кроме того, ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции условных террористов, это позволило военным 25-й дивизии спецназа "Тигры" высадиться в зону проведения операции.
"Военнослужащие сирийской армии десантировались с высоты 1500-3000 метров с вооружением на российских парашютных системах "Арбалет-2" и штурмовым способом по канатам из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ ВКС России. Штурмовые подразделения с применением высокоманевренной автомобильной и бронированной техники провели штурм населенного пункта и уничтожили захвативших его условных террористов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командование группировки войск ВС РФ в Сирии и руководящий состав вооруженных сил Сирии высоко оценили слаженные действия российских и сирийских подразделений.
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