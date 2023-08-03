https://ria.ru/20230803/shtraf-1887945481.html

Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации

Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации - РИА Новости, 03.08.2023

Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:55

2023-08-03T12:55

2023-08-03T13:41

технологии

россия

москва

ирландия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Apple Distribution International LTD виновным <…> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", — огласил решение мировой судья Тимур Вахрамеев.Это первый подобный штраф для Apple в России. На компанию составили протокол по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление из приложения Apple Podcasts двух подкастов, направленных "на дестабилизацию политической обстановки в России".Наказание назначено ниже низшего предела — статья предполагает для юридических лиц штрафы от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.Apple Distribution International LTD — зарегистрированная в Ирландии "дочка" Apple, занимающаяся распространением в России продукции и сервисов компании.

https://ria.ru/20230802/proverka-1887884346.html

россия

москва

ирландия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, россия, москва, ирландия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)