https://ria.ru/20230803/shtraf-1887945481.html
Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации
Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации - РИА Новости, 03.08.2023
Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:55
2023-08-03T12:55
2023-08-03T13:41
технологии
россия
москва
ирландия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Apple Distribution International LTD виновным <…> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", — огласил решение мировой судья Тимур Вахрамеев.Это первый подобный штраф для Apple в России. На компанию составили протокол по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление из приложения Apple Podcasts двух подкастов, направленных "на дестабилизацию политической обстановки в России".Наказание назначено ниже низшего предела — статья предполагает для юридических лиц штрафы от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.Apple Distribution International LTD — зарегистрированная в Ирландии "дочка" Apple, занимающаяся распространением в России продукции и сервисов компании.
https://ria.ru/20230802/proverka-1887884346.html
россия
москва
ирландия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, ирландия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Москва, Ирландия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации
Российский суд впервые оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей за неудаление двух подкастов
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Apple Distribution International LTD виновным <…> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", — огласил решение мировой судья Тимур Вахрамеев.
Это первый подобный штраф для Apple в России. На компанию составили протокол по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление из приложения Apple Podcasts двух подкастов, направленных "на дестабилизацию политической обстановки в России".
Наказание назначено ниже низшего предела — статья предполагает для юридических лиц штрафы от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
Apple Distribution International LTD — зарегистрированная в Ирландии
"дочка" Apple, занимающаяся распространением в России продукции и сервисов компании.
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