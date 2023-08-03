https://ria.ru/20230803/shtraf-1887924939.html

"Ъ": В России хотят вернуть отмененный два года назад штраф для водителей

"Ъ": В России хотят вернуть отмененный два года назад штраф для водителей - РИА Новости, 03.08.2023

"Ъ": В России хотят вернуть отмененный два года назад штраф для водителей

Правительство хочет вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:16

2023-08-03T11:16

2023-08-03T18:09

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Правительство хочет вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, пишет "Коммерсантъ"."Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД", — говорится в публикации.Так, в Правилах дорожного движения появится термин "средняя скорость движения транспортного средства". Водители будут обязаны вести машину так, чтобы не превышать установленного лимита. Но, помимо лихачей, наказывать будут и тех, кто едет со скоростью ниже 40 километров в час.Дальнейшая судьба предложения будет известна после голосования, тем не менее проект, скорее всего, отправят на доработку, заявил изданию источник.По такому алгоритму действовали около тысячи дорожных комплексов по всей стране. Водителей штрафовали за превышение средней скорости на сумму от 500 до пяти тысяч рублей, но летом 2021 года эти штрафы отменили.

https://ria.ru/20230802/shtraf-1887717481.html

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общество, авто, россия, гибдд мвд рф