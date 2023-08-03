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Президент Чехии извинился за вождение мотоцикла без шлема - РИА Новости, 03.08.2023
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19:08 03.08.2023 (обновлено: 19:26 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/shlem-1888051433.html
Президент Чехии извинился за вождение мотоцикла без шлема
Президент Чехии извинился за вождение мотоцикла без шлема - РИА Новости, 03.08.2023
Президент Чехии извинился за вождение мотоцикла без шлема
Пражский телеканал CNN Prima NEWS показал в четверг видеозапись одного из зрителей, который заснял президента республики Петра Павела при езде на мотоцикле без... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:08
2023-08-03T19:26
в мире
чехия
петр павел
авто
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ПРАГА, 3 авг – РИА Новости. Пражский телеканал CNN Prima NEWS показал в четверг видеозапись одного из зрителей, который заснял президента республики Петра Павела при езде на мотоцикле без обязательного в таких случаях шлема на голове, на видео было показано, как Павел на автозаправке подкачивает шины колес своего мотоцикла, потом садится на него без шлема на голове и отъезжает в сопровождении охраны. "За езду без шлема на мотоцикле по правилам положено взыскивать штраф", - прокомментировал телеканал показанное видео. Павел известен как заядлый мотолюбитель, он имеет несколько первоклассных мотоциклов. После избрания на высший пост в республике Павел заявил, что не будет отказывать себе в удовольствии проехаться иногда с ветерком на одном из своих "любимчиков". После того, как по ТВ был показан сюжет с ездой без шлема, Павел принес всем свои извинения и пообещал направить средства в помощь мотоциклистам, пострадавшим не по своей вине и ныне передвигающимся на инвалидной коляске. "Я осознаю свою ошибку и приношу извинения за явное нарушение правил дорожного движения", - написал Павел в соцсети Х (бывший Twitter). По словам президента, он всю свою жизнь соблюдает меры предосторожности при езде на мотоцикле, используя все необходимое - от шлема до защитной одежды и жилета с подушкой безопасности. "В данном случае я поехал на заправку подкачать шины мотоцикла. Это была 1,5-километровая поездка по редко используемой автомобилистами дороге. Допустил глупость. Я понимаю, что президент должен показывать пример в соблюдении правил", - добавил Павел. В субботу Павел намерен принять участие в акции Keep Respect в городе Кладрубы (на западе Чехии), которая призвана помочь мотоциклистам, оказавшимся в результате аварии не по своей вине в инвалидной коляске. "В данном случае я пожертвую сумму, превышающую верхний предел штрафа, присуждаемого за данное правонарушение", - отметил Павел. По закону мотоциклист в таком случае может получить штраф на месте в размере до 2 тысяч крон (около 90 долларов), а в административном производстве - от 1,5 до 2,5 тысячи крон (от 68 до 114 долларов).
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в мире, чехия, петр павел, авто
В мире, Чехия, Петр Павел, Авто
Президент Чехии извинился за вождение мотоцикла без шлема

Президент Чехии Павел извинился за вождение мотоцикла без шлема после публикаций СМИ

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел . Архивное фото
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ПРАГА, 3 авг – РИА Новости. Пражский телеканал CNN Prima NEWS показал в четверг видеозапись одного из зрителей, который заснял президента республики Петра Павела при езде на мотоцикле без обязательного в таких случаях шлема на голове, на видео было показано, как Павел на автозаправке подкачивает шины колес своего мотоцикла, потом садится на него без шлема на голове и отъезжает в сопровождении охраны.
"За езду без шлема на мотоцикле по правилам положено взыскивать штраф", - прокомментировал телеканал показанное видео.
© Кадр видео очевидцаПетр Павел во время езды на мотоцикле без шлема
Петр Павел во время езды на мотоцикле без шлема
© Кадр видео очевидца
Петр Павел во время езды на мотоцикле без шлема
Павел известен как заядлый мотолюбитель, он имеет несколько первоклассных мотоциклов. После избрания на высший пост в республике Павел заявил, что не будет отказывать себе в удовольствии проехаться иногда с ветерком на одном из своих "любимчиков".
После того, как по ТВ был показан сюжет с ездой без шлема, Павел принес всем свои извинения и пообещал направить средства в помощь мотоциклистам, пострадавшим не по своей вине и ныне передвигающимся на инвалидной коляске.
"Я осознаю свою ошибку и приношу извинения за явное нарушение правил дорожного движения", - написал Павел в соцсети Х (бывший Twitter). По словам президента, он всю свою жизнь соблюдает меры предосторожности при езде на мотоцикле, используя все необходимое - от шлема до защитной одежды и жилета с подушкой безопасности.
"В данном случае я поехал на заправку подкачать шины мотоцикла. Это была 1,5-километровая поездка по редко используемой автомобилистами дороге. Допустил глупость. Я понимаю, что президент должен показывать пример в соблюдении правил", - добавил Павел.
В субботу Павел намерен принять участие в акции Keep Respect в городе Кладрубы (на западе Чехии), которая призвана помочь мотоциклистам, оказавшимся в результате аварии не по своей вине в инвалидной коляске.
"В данном случае я пожертвую сумму, превышающую верхний предел штрафа, присуждаемого за данное правонарушение", - отметил Павел. По закону мотоциклист в таком случае может получить штраф на месте в размере до 2 тысяч крон (около 90 долларов), а в административном производстве - от 1,5 до 2,5 тысячи крон (от 68 до 114 долларов).
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