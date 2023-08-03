Жители села в ЕАО направили в зону СВО более 100 маскировочных сетей за год
Жители села в ЕАО связали и направили в зону СВО более 100 маскировочных сетей за год
© Фото из телеграм-канала правительства ЕАОЖители села в ЕАО связали и направили в зону СВО более 100 масксетей за год
© Фото из телеграм-канала правительства ЕАО
Жители села в ЕАО связали и направили в зону СВО более 100 масксетей за год
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Жители Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области, в том числе сотрудники местной администрации, связали и передали в зону спецоперации более 100 маскировочных сетей примерно за год такой работы, рассказали в правительстве ЕАО.
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"В Птичнинском сельском поселении для фронта плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь. Для волонтеров временно переоборудовали один из кабинетов местной администрации. В обеденное и нерабочее время маскировочные сети здесь плетут сотрудники, а в остальное – жители села. Работают уже больше года и за этот период передали на фронт больше 100 сетей", - говорится в телеграм-канале областного правительства.
© Фото из телеграм-канала правительства ЕАОЖители села в ЕАО связали и направили в зону СВО более 100 масксетей за год
© Фото из телеграм-канала правительства ЕАО
Жители села в ЕАО связали и направили в зону СВО более 100 масксетей за год
Маскировочные сети в Птичнике "особым образом" укрепляют, чтобы те выдерживали непогоду, отмечается в сообщении. Базовые сети для плетения волонтерам предоставляют местные предприниматели. Неравнодушные селяне также собирают продукты, одежду и деньги на технику для участников спецоперации.
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"У всех нас в семьях и у знакомых есть люди, которые находятся на спецоперации. Мы им желаем, чтобы поскорее закончилась спецоперация, чтобы все пришли домой, и чтобы все были живы-здоровы", - приводятся в сообщении слова бухгалтера администрации сельского поселения Кристины Либих.