https://ria.ru/20230803/seti-1887953560.html

Жители села в ЕАО направили в зону СВО более 100 маскировочных сетей за год

Жители села в ЕАО направили в зону СВО более 100 маскировочных сетей за год - РИА Новости, 03.08.2023

Жители села в ЕАО направили в зону СВО более 100 маскировочных сетей за год

Жители Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области, в том числе сотрудники местной администрации, связали и передали в зону спецоперации более РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:26

2023-08-03T13:26

2023-08-03T13:26

надежные люди

еврейская автономная область

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Жители Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области, в том числе сотрудники местной администрации, связали и передали в зону спецоперации более 100 маскировочных сетей примерно за год такой работы, рассказали в правительстве ЕАО. "В Птичнинском сельском поселении для фронта плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь. Для волонтеров временно переоборудовали один из кабинетов местной администрации. В обеденное и нерабочее время маскировочные сети здесь плетут сотрудники, а в остальное – жители села. Работают уже больше года и за этот период передали на фронт больше 100 сетей", - говорится в телеграм-канале областного правительства. Маскировочные сети в Птичнике "особым образом" укрепляют, чтобы те выдерживали непогоду, отмечается в сообщении. Базовые сети для плетения волонтерам предоставляют местные предприниматели. Неравнодушные селяне также собирают продукты, одежду и деньги на технику для участников спецоперации. "У всех нас в семьях и у знакомых есть люди, которые находятся на спецоперации. Мы им желаем, чтобы поскорее закончилась спецоперация, чтобы все пришли домой, и чтобы все были живы-здоровы", - приводятся в сообщении слова бухгалтера администрации сельского поселения Кристины Либих.

https://ria.ru/20230801/gumkonvoy-1887531193.html

еврейская автономная область

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еврейская автономная область