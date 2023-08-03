https://ria.ru/20230803/seti-1887951335.html

Жители Хохольского района изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО

Жители Хохольского района изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 03.08.2023

Жители Хохольского района изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО

Жители Хохольского района Воронежской области изготовили в июле 216 маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщила в четверг... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:13

2023-08-03T13:13

2023-08-03T13:13

надежные люди

хохольский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 3 авг - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области изготовили в июле 216 маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщила в четверг райадминистрация. "В июле хохольские мастерские изготовили 216 маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Это примерно 1300 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как отмечает райадминистрация, наибольший вклад в результат внесли мастерские районного центра культуры и досуга, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детского сада "Солнышко", Гремяченского дома культуры, а также семьи Смотровых и Ермоленко.

https://ria.ru/20230719/avtomobil-1885137556.html

хохольский район

воронежская область

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хохольский район, воронежская область