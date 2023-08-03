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Жители Хохольского района изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 03.08.2023
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13:13 03.08.2023
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Жители Хохольского района изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО
Жители Хохольского района изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 03.08.2023
Жители Хохольского района изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО
Жители Хохольского района Воронежской области изготовили в июле 216 маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщила в четверг... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:13
2023-08-03T13:13
надежные люди
хохольский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 3 авг - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области изготовили в июле 216 маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщила в четверг райадминистрация. "В июле хохольские мастерские изготовили 216 маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Это примерно 1300 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как отмечает райадминистрация, наибольший вклад в результат внесли мастерские районного центра культуры и досуга, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детского сада "Солнышко", Гремяченского дома культуры, а также семьи Смотровых и Ермоленко.
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хохольский район
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хохольский район, воронежская область
Надежные люди, Хохольский район, Воронежская область
Жители Хохольского района изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО

Жители Хохольского района под Воронежем изготовили более 200 маскировочных сетей для СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМаскировочная сеть
Маскировочная сеть - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Маскировочная сеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 авг - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области изготовили в июле 216 маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщила в четверг райадминистрация.
«
"В июле хохольские мастерские изготовили 216 маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Это примерно 1300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как отмечает райадминистрация, наибольший вклад в результат внесли мастерские районного центра культуры и досуга, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детского сада "Солнышко", Гремяченского дома культуры, а также семьи Смотровых и Ермоленко.
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