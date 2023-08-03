https://ria.ru/20230803/serbiya-1888083153.html
Вучич рассказал об антироссийской политике Запада в Сербии
Вучич рассказал об антироссийской политике Запада в Сербии - РИА Новости, 03.08.2023
Вучич рассказал об антироссийской политике Запада в Сербии
Сербский президент Александр Вучич раскрыл примеры гибридных методов борьбы Запада с Россией и руководством Сербии в интернет-пространстве региона. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T23:21
2023-08-03T23:21
2023-08-03T23:21
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БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич раскрыл примеры гибридных методов борьбы Запада с Россией и руководством Сербии в интернет-пространстве региона. "Они везде видят российскую пропаганду, а я вам открою, как ведется пропаганда против нас: появится в Telegram какой-нибудь "Зеленый медведь", и вы подумаете, что это пророссийски ориентировано, а потом – там каждая вторая, третья новость против Вучича. Когда проверяем, откуда они – понимаем, что идет из одной соседней страны, которая – член НАТО и под большим влиянием извне", – заявил Вучич Радио и телевидению Сербии в ходе поездки в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины. По его словам, речь в этом примере идет об одном южном государстве-соседе Сербии, которое "очень любит и клянется в верности НАТО". "Они делают это с целью отделить часть населения, которое патриотически настроено, от государства Сербии и направить их на то, чтобы устроить революцию, ведь известно, что тогда править станет кто-то на побегушках у Запада, а не тот, кто за Россию", - подчеркнул Вучич. По его словам, под его руководством Сербия проводит самостоятельную и независимую политику, у нее есть свои внешнеполитические цели, она находится на европейском пути, но "не будет разрушать традиционные дружеские отношения, кто бы этого ни требовал". Он отметил, что радуется предстоящей в октябре поездке в Китай на саммит инициативы "Пояс и путь" и подписанию там 38 договоров.
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в мире, россия, китай, александр вучич, нато, сербия
В мире, Россия, Китай, Александр Вучич, НАТО, Сербия
Вучич рассказал об антироссийской политике Запада в Сербии
Вучич: Запад начал гибридную борьбу с Россией и правительством Серби
БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич раскрыл примеры гибридных методов борьбы Запада с Россией и руководством Сербии в интернет-пространстве региона.
"Они везде видят российскую пропаганду, а я вам открою, как ведется пропаганда против нас: появится в Telegram какой-нибудь "Зеленый медведь", и вы подумаете, что это пророссийски ориентировано, а потом – там каждая вторая, третья новость против Вучича. Когда проверяем, откуда они – понимаем, что идет из одной соседней страны, которая – член НАТО
и под большим влиянием извне", – заявил Вучич Радио и телевидению Сербии в ходе поездки в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины.
По его словам, речь в этом примере идет об одном южном государстве-соседе Сербии, которое "очень любит и клянется в верности НАТО".
"Они делают это с целью отделить часть населения, которое патриотически настроено, от государства Сербии и направить их на то, чтобы устроить революцию, ведь известно, что тогда править станет кто-то на побегушках у Запада, а не тот, кто за Россию", - подчеркнул Вучич.
По его словам, под его руководством Сербия проводит самостоятельную и независимую политику, у нее есть свои внешнеполитические цели, она находится на европейском пути, но "не будет разрушать традиционные дружеские отношения, кто бы этого ни требовал".
Он отметил, что радуется предстоящей в октябре поездке в Китай
на саммит инициативы "Пояс и путь" и подписанию там 38 договоров.
Вучич пожаловался на санкционное давление на Сербию из-за Украины