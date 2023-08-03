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Вучич пожаловался на санкционное давление на Сербию из-за Украины - РИА Новости, 03.08.2023
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21:09 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/serbiya-1888071127.html
Вучич пожаловался на санкционное давление на Сербию из-за Украины
Вучич пожаловался на санкционное давление на Сербию из-за Украины - РИА Новости, 03.08.2023
Вучич пожаловался на санкционное давление на Сербию из-за Украины
Президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (БиГ) в свете вооруженного конфликта на РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:09
2023-08-03T21:09
сербия
в мире
сша
украина
александр вучич
александр вулин
государственный департамент сша
милорад додик
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БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (БиГ) в свете вооруженного конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Глава Сербского государства и патриарх Сербский Порфирий в четверг начали двухдневную поездку по Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), их принимают президент РС БиГ Милорад Додик и политическое руководство боснийский сербов. "Экономическая ситуация в условиях военного конфликта на Украине при большом политическом давлении непростая... Мы окажем, сколько сможем в будущем, еще более значимую экономическую поддержку Республике Сербской. Знаем, что главный удар будет в том, чтобы показать, что РС БиГ не может выстоять, чтобы мы умоляли кого-то "великого" извне, идя на политические уступки", - заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг. По его словам, Сербия никогда не забудет о международном праве, "но и о своем народе" в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. "Санкции – очень серьезная проблема, как вы знаете, они введены и против главы госбезопасности, точнее Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии (Александра Вулина), перед тем вводились против лидеров сербов на севере Косово и Метохии, когда требовалось выставить их преступниками и открыть дорогу (косовскому "премьеру" Альбину - ред.) Курти для антисербских акций, это сделано и с президентом Додиком и всем руководством РС БиГ", - подчеркнул президент Сербии. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА, требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России.
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сербия, в мире, сша, украина, александр вучич, александр вулин, государственный департамент сша, милорад додик
Сербия, В мире, США, Украина, Александр Вучич, Александр Вулин, Государственный департамент США, Милорад Додик
Вучич пожаловался на санкционное давление на Сербию из-за Украины

Вучич заявил о санкционном давлении на Сербию и Республику Сербскую БиГ из-за Украины

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (БиГ) в свете вооруженного конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров.
Глава Сербского государства и патриарх Сербский Порфирий в четверг начали двухдневную поездку по Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), их принимают президент РС БиГ Милорад Додик и политическое руководство боснийский сербов.
"Экономическая ситуация в условиях военного конфликта на Украине при большом политическом давлении непростая... Мы окажем, сколько сможем в будущем, еще более значимую экономическую поддержку Республике Сербской. Знаем, что главный удар будет в том, чтобы показать, что РС БиГ не может выстоять, чтобы мы умоляли кого-то "великого" извне, идя на политические уступки", - заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг.
По его словам, Сербия никогда не забудет о международном праве, "но и о своем народе" в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
"Санкции – очень серьезная проблема, как вы знаете, они введены и против главы госбезопасности, точнее Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии (Александра Вулина), перед тем вводились против лидеров сербов на севере Косово и Метохии, когда требовалось выставить их преступниками и открыть дорогу (косовскому "премьеру" Альбину - ред.) Курти для антисербских акций, это сделано и с президентом Додиком и всем руководством РС БиГ", - подчеркнул президент Сербии.
Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА, требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России.
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29 мая, 23:32
 
СербияВ миреСШАУкраинаАлександр ВучичАлександр ВулинГосударственный департамент СШАМилорад Додик
 
 
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