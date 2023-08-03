https://ria.ru/20230803/sdelka-1888067524.html

Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки - РИА Новости, 03.08.2023

Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

США "продолжат" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку, заявил журналистам госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:44

2023-08-03T20:44

2023-08-03T20:44

россия

турция

энтони блинкен

зерновая сделка

оон

владимир путин

сша

дмитрий песков

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ООН, 3 авг – РИА Новости. США "продолжат" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. Он повторил тезис о том, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов (РФ – ред.). Блинкен указал, что США "принимали шаги для решения проблем с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской зерновой инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций". "Так что в случае возвращения (России – ред.) к договоренности, конечно, мы продолжим делать все, что необходимо, для обеспечения того, чтобы все, включая Россию, могли экспортировать свое продовольствие безопасно и свободно", - сказал госсекретарь. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

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