Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки
Блинкен: США намерены помочь российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
ООН, 3 авг – РИА Новости. США "продолжат" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он повторил тезис о том, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов (РФ – ред.).
Блинкен указал, что США "принимали шаги для решения проблем с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской зерновой инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций".
"Так что в случае возвращения (России – ред.) к договоренности, конечно, мы продолжим делать все, что необходимо, для обеспечения того, чтобы все, включая Россию, могли экспортировать свое продовольствие безопасно и свободно", - сказал госсекретарь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.