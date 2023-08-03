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Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки - РИА Новости, 03.08.2023
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20:44 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/sdelka-1888067524.html
Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки
Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки - РИА Новости, 03.08.2023
Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки
США "продолжат" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку, заявил журналистам госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:44
2023-08-03T20:44
россия
турция
энтони блинкен
зерновая сделка
оон
владимир путин
сша
дмитрий песков
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ООН, 3 авг – РИА Новости. США "продолжат" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. Он повторил тезис о том, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов (РФ – ред.). Блинкен указал, что США "принимали шаги для решения проблем с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской зерновой инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций". "Так что в случае возвращения (России – ред.) к договоренности, конечно, мы продолжим делать все, что необходимо, для обеспечения того, чтобы все, включая Россию, могли экспортировать свое продовольствие безопасно и свободно", - сказал госсекретарь. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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россия, турция, энтони блинкен, зерновая сделка, оон, владимир путин, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, Турция, Энтони Блинкен, Зерновая сделка, ООН, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков, В мире
Блинкен: США помогут российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

Блинкен: США намерены помочь российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 авг – РИА Новости. США "продолжат" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он повторил тезис о том, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов (РФ – ред.).
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Блинкен указал, что США "принимали шаги для решения проблем с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской зерновой инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций".
"Так что в случае возвращения (России – ред.) к договоренности, конечно, мы продолжим делать все, что необходимо, для обеспечения того, чтобы все, включая Россию, могли экспортировать свое продовольствие безопасно и свободно", - сказал госсекретарь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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РоссияТурцияЭнтони БлинкенЗерновая сделкаООНВладимир ПутинСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
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