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Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили - РИА Новости, 03.08.2023
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13:52 03.08.2023 (обновлено: 14:00 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/sbor-1887958745.html
Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили
Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили - РИА Новости, 03.08.2023
Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили
Решение об индексации утилизационного сбора на автомобили - это результат общей дискуссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:52
2023-08-03T14:00
авто
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Решение об индексации утилизационного сбора на автомобили - это результат общей дискуссии, заявил президент России Владимир Путин.Один из участников встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности выразил благодарность за своевременно принятые решения об индексации утилизационного сбора на автомобили."Это результат дискуссии общей", - ответил Путин.Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
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авто, владимир путин, экономика
Авто, Владимир Путин, Экономика
Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили

Путин назвал решение об индексации утилизационного сбора на машины результатом дискуссии

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЦентр утилизации автомобилей
Центр утилизации автомобилей - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Центр утилизации автомобилей . Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Решение об индексации утилизационного сбора на автомобили - это результат общей дискуссии, заявил президент России Владимир Путин.
Один из участников встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности выразил благодарность за своевременно принятые решения об индексации утилизационного сбора на автомобили.
"Это результат дискуссии общей", - ответил Путин.
Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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