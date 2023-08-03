https://ria.ru/20230803/sbor-1887958745.html

Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили

Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили - РИА Новости, 03.08.2023

Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили

Решение об индексации утилизационного сбора на автомобили - это результат общей дискуссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:52

2023-08-03T13:52

2023-08-03T14:00

авто

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Решение об индексации утилизационного сбора на автомобили - это результат общей дискуссии, заявил президент России Владимир Путин.Один из участников встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности выразил благодарность за своевременно принятые решения об индексации утилизационного сбора на автомобили."Это результат дискуссии общей", - ответил Путин.Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html

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авто, владимир путин, экономика