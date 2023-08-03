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Премьер Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 03.08.2023
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18:03 03.08.2023 (обновлено: 18:12 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/sammit-1888035222.html
Премьер Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Премьер Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 03.08.2023
Премьер Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогом разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой заявил, что примет участие в саммите БРИКС в РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:03
2023-08-03T18:12
в мире
индия
юар
брикс
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогом разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой заявил, что примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке."Рад поговорить с президентом Сирилом Рамафосой. Рассмотрен прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений. С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца", - написал Моди в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).Ранее источник РИА Новости в правительстве Индии сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа, представлять страну будет вице-президент или министр иностранных дел Индии. В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи в ходе еженедельного брифинга не ответил на вопрос об участии Моди в саммите БРИКС в Южной Арфике, призвав дождаться соответствующего сообщения внешнеполитического ведомства.Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие.БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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РИА Новости
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в мире, индия, юар, брикс
В мире, Индия, ЮАР, БРИКС
Премьер Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Премьер Индии Моди заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогом разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой заявил, что примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке.
"Рад поговорить с президентом Сирилом Рамафосой. Рассмотрен прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений. С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца", - написал Моди в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).
Ранее источник РИА Новости в правительстве Индии сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа, представлять страну будет вице-президент или министр иностранных дел Индии. В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи в ходе еженедельного брифинга не ответил на вопрос об участии Моди в саммите БРИКС в Южной Арфике, призвав дождаться соответствующего сообщения внешнеполитического ведомства.
Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие.
БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше
3 июня, 08:00
 
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