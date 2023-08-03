https://ria.ru/20230803/sammit-1887959051.html

Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии

Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.08.2023

Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии

Индия приглашена на саммит по Украине в Саудовской Аравии и примет в нем участие, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:52

2023-08-03T13:52

2023-08-03T14:26

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг - РИА Новости. Индия приглашена на саммит по Украине в Саудовской Аравии и примет в нем участие, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи."Да, Индия была приглашена для участия во встрече, организованной Саудовской Аравией по Украине в Джидде. Я думаю, что 5-6 числа этого месяца Индия примет участие в этом мероприятии. Наше участие согласуется с нашей давней позицией о том, что диалог и дипломатия - это путь вперед", - заявил он на брифинге.Багчи отметил, что пока не может ответить на вопрос об уровне участия страны в этом саммите.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230803/vstrecha-1887956847.html

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в мире, индия, украина, саудовская аравия