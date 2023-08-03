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Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 03.08.2023 (обновлено: 14:26 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/sammit-1887959051.html
Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии
Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.08.2023
Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии
Индия приглашена на саммит по Украине в Саудовской Аравии и примет в нем участие, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:52
2023-08-03T14:26
в мире
индия
украина
саудовская аравия
специальная военная операция на украине
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг - РИА Новости. Индия приглашена на саммит по Украине в Саудовской Аравии и примет в нем участие, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи."Да, Индия была приглашена для участия во встрече, организованной Саудовской Аравией по Украине в Джидде. Я думаю, что 5-6 числа этого месяца Индия примет участие в этом мероприятии. Наше участие согласуется с нашей давней позицией о том, что диалог и дипломатия - это путь вперед", - заявил он на брифинге.Багчи отметил, что пока не может ответить на вопрос об уровне участия страны в этом саммите.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230803/vstrecha-1887956847.html
индия
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в мире, индия, украина, саудовская аравия
В мире, Индия, Украина, Саудовская Аравия, Специальная военная операция на Украине
Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии

Представитель МИД Багчи: Индия примет участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг - РИА Новости. Индия приглашена на саммит по Украине в Саудовской Аравии и примет в нем участие, заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.
«
"Да, Индия была приглашена для участия во встрече, организованной Саудовской Аравией по Украине в Джидде. Я думаю, что 5-6 числа этого месяца Индия примет участие в этом мероприятии. Наше участие согласуется с нашей давней позицией о том, что диалог и дипломатия - это путь вперед", - заявил он на брифинге.
Багчи отметил, что пока не может ответить на вопрос об уровне участия страны в этом саммите.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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