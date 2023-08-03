https://ria.ru/20230803/rubl-1887989087.html

Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц

Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц - РИА Новости, 03.08.2023

Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц

Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровым рублем, для физических лиц они будут бесплатными, сообщается на сайте ЦБ. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:25

2023-08-03T15:25

2023-08-03T18:26

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014168_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_6620e390c627d14c31b58196759dac32.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровым рублем, для физических лиц они будут бесплатными, сообщается на сайте ЦБ."Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций", — пояснил регулятор.Бизнес, принимая оплату за товары и услуги цифровыми рублями, должен будет отдать 0,3 процента от суммы платежа, но не более 1500 рублей. При этом тариф для компаний сферы ЖКХ будет 0,2 процента, но не более десяти рублей.Операции по переводу денег между юрлицами будут стоить 15 рублей каждая.В Банке России уточнили, что постепенное введение цифрового рубля в широкий оборот планируется с 2025 года, а уже в текущем месяце начнется пилотный проект с участием ограниченного числа клиентов 13 банков.Таким образом, до 1 января 2025 года действует льготный период, в течение которого все операции с цифровым рублем на платформе ЦБ будут бесплатными.

https://ria.ru/20230803/rubl-1887984713.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)