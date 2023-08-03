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Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц - РИА Новости, 03.08.2023
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15:25 03.08.2023 (обновлено: 18:26 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/rubl-1887989087.html
Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц
Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц - РИА Новости, 03.08.2023
Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц
Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровым рублем, для физических лиц они будут бесплатными, сообщается на сайте ЦБ. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:25
2023-08-03T18:26
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровым рублем, для физических лиц они будут бесплатными, сообщается на сайте ЦБ."Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций", — пояснил регулятор.Бизнес, принимая оплату за товары и услуги цифровыми рублями, должен будет отдать 0,3 процента от суммы платежа, но не более 1500 рублей. При этом тариф для компаний сферы ЖКХ будет 0,2 процента, но не более десяти рублей.Операции по переводу денег между юрлицами будут стоить 15 рублей каждая.В Банке России уточнили, что постепенное введение цифрового рубля в широкий оборот планируется с 2025 года, а уже в текущем месяце начнется пилотный проект с участием ограниченного числа клиентов 13 банков.Таким образом, до 1 января 2025 года действует льготный период, в течение которого все операции с цифровым рублем на платформе ЦБ будут бесплатными.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц

Центробанк России утвердил тарифы по операциям с цифровым рублем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровым рублем, для физических лиц они будут бесплатными, сообщается на сайте ЦБ.
"Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций", — пояснил регулятор.
Бизнес, принимая оплату за товары и услуги цифровыми рублями, должен будет отдать 0,3 процента от суммы платежа, но не более 1500 рублей. При этом тариф для компаний сферы ЖКХ будет 0,2 процента, но не более десяти рублей.
Операции по переводу денег между юрлицами будут стоить 15 рублей каждая.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты наравне с наличными и безналичными рублями. Он создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит.

В Банке России уточнили, что постепенное введение цифрового рубля в широкий оборот планируется с 2025 года, а уже в текущем месяце начнется пилотный проект с участием ограниченного числа клиентов 13 банков.
Таким образом, до 1 января 2025 года действует льготный период, в течение которого все операции с цифровым рублем на платформе ЦБ будут бесплатными.
Логотип цифрового рубля
Центробанк представил логотип цифрового рубля
Вчера, 15:06
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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