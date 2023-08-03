https://ria.ru/20230803/rostekh-1887891394.html
"Ростех" в разы увеличит выпуск Системы контроля воздушного пространства
"Ростех" в разы увеличит выпуск Системы контроля воздушного пространства - РИА Новости, 03.08.2023
"Ростех" в разы увеличит выпуск Системы контроля воздушного пространства
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") нарастит в пять раз выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной в том... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T03:05
2023-08-03T03:05
2023-08-03T03:05
безопасность
технологии
ростех
высокоточные комплексы
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") нарастит в пять раз выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной в том числе для противодействия налетам беспилотников, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании. В холдинге сообщили, что в ответ на современные вызовы и угрозы "Высокоточные комплексы" активно инвестируют в разработку и производство продукции гражданского и двойного назначения. "Так, в связи с активным ростом применения БПЛА была разработана система контроля воздушного пространства (СКВП), обнаруживающая воздушные цели с крайне малой эффективной площадью рассеяния. В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска СКВП будет увеличен в пять раз", - рассказали в холдинге. Система разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА), впервые была презентована в рамках форума "Армия-2022". Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотников, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Таких станций в системе может быть до 24 штук. Масса одного изделия составляет 100 килограммов, зона обзора по азимуту - плюс-минус 45 градусов, зона обзора по углу места - от минус 5 до 45 градусов. Одна РЛС имеет радиус действия от 400 метров до 80 километров. Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора системы, а типы объектов помечаются специальными иконками. Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 километров, средних беспилотников типа "Орлан-10" - не менее 18 километров, а малоразмерных дронов - 7 километров. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью до 270 метров в секунду.
https://ria.ru/20230726/rakety-1886286292.html
https://ria.ru/20230724/iskander-1885860225.html
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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, россия
Безопасность, Технологии, Ростех, Высокоточные комплексы, Россия
"Ростех" в разы увеличит выпуск Системы контроля воздушного пространства
"Ростех" в пять раз увеличит выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") нарастит в пять раз выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной в том числе для противодействия налетам беспилотников, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании.
В холдинге сообщили, что в ответ на современные вызовы и угрозы "Высокоточные комплексы" активно инвестируют в разработку и производство продукции гражданского и двойного назначения.
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"Так, в связи с активным ростом применения БПЛА была разработана система контроля воздушного пространства (СКВП), обнаруживающая воздушные цели с крайне малой эффективной площадью рассеяния. В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска СКВП будет увеличен в пять раз", - рассказали в холдинге.
Система разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА), впервые была презентована в рамках форума "Армия-2022". Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотников, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Таких станций в системе может быть до 24 штук.
Масса одного изделия составляет 100 килограммов, зона обзора по азимуту - плюс-минус 45 градусов, зона обзора по углу места - от минус 5 до 45 градусов. Одна РЛС имеет радиус действия от 400 метров до 80 километров. Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора системы, а типы объектов помечаются специальными иконками.
Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 километров, средних беспилотников типа "Орлан-10" - не менее 18 километров, а малоразмерных дронов - 7 километров. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью до 270 метров в секунду.
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