https://ria.ru/20230803/rostekh-1887891394.html

"Ростех" в разы увеличит выпуск Системы контроля воздушного пространства

"Ростех" в разы увеличит выпуск Системы контроля воздушного пространства - РИА Новости, 03.08.2023

"Ростех" в разы увеличит выпуск Системы контроля воздушного пространства

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") нарастит в пять раз выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной в том... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T03:05

2023-08-03T03:05

2023-08-03T03:05

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") нарастит в пять раз выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной в том числе для противодействия налетам беспилотников, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании. В холдинге сообщили, что в ответ на современные вызовы и угрозы "Высокоточные комплексы" активно инвестируют в разработку и производство продукции гражданского и двойного назначения. "Так, в связи с активным ростом применения БПЛА была разработана система контроля воздушного пространства (СКВП), обнаруживающая воздушные цели с крайне малой эффективной площадью рассеяния. В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска СКВП будет увеличен в пять раз", - рассказали в холдинге. Система разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА), впервые была презентована в рамках форума "Армия-2022". Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотников, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Таких станций в системе может быть до 24 штук. Масса одного изделия составляет 100 килограммов, зона обзора по азимуту - плюс-минус 45 градусов, зона обзора по углу места - от минус 5 до 45 градусов. Одна РЛС имеет радиус действия от 400 метров до 80 километров. Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора системы, а типы объектов помечаются специальными иконками. Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 километров, средних беспилотников типа "Орлан-10" - не менее 18 километров, а малоразмерных дронов - 7 километров. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью до 270 метров в секунду.

https://ria.ru/20230726/rakety-1886286292.html

https://ria.ru/20230724/iskander-1885860225.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, россия