https://ria.ru/20230803/rossiya-1887933921.html

В США испугались победы Путина на новом фронте

В США испугались победы Путина на новом фронте - РИА Новости, 03.08.2023

В США испугались победы Путина на новом фронте

Сближение Нигера с Россией сильно тревожит западные страны, пишет Bloomberg. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:08

2023-08-03T12:08

2023-08-03T15:38

в мире

нигер

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сближение Нигера с Россией сильно тревожит западные страны, пишет Bloomberg."Если Нигер попадет на российскую орбиту, мир будет еще больше зависеть от Москвы в плане атомной энергии", — говорится в статье.Казахстан и Узбекистан входят в число ведущих мировых производителей урана — на их долю приходится около половины добываемых в мире запасов. Добавьте к этому Россию и Нигер, и доля подскочит до более чем 60 процентов, пишет автор.Помимо этого, отмечает он, Россия обладает урановыми месторождениями и контролирует практически половину мировых мощностей по его обогащению.В Нигере уран обнаружили в 1950-х годах. С тех пор французские государственные компании превратили страну в седьмого по величине производителя радиоактивного минерала в мире. В 2022 году на рудники, окружающие нигерский Арлит, приходилось 25 процентов всего импорта урана в Европейский союз.Таким образом, Запад оказался в непростой ситуации, заключает Bloomberg.

https://ria.ru/20230803/niger-1887917206.html

https://ria.ru/20230731/eksport-1887450188.html

нигер

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в мире, нигер, россия