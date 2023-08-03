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Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль - РИА Новости, 03.08.2023
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14:16 03.08.2023 (обновлено: 14:21 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/roskomnadzor-1887965063.html
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль - РИА Новости, 03.08.2023
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль
Глава Роскомнадзора Андрей Липов готов пересесть на отечественное авто, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:16
2023-08-03T14:21
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
андрей липов
владимир путин
политика
авто
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Андрей Липов готов пересесть на отечественное авто, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, это позволит улучшать качество российской продукции."Готов", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20230616/lada-1878625820.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов, владимир путин, политика, авто
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Андрей Липов, Владимир Путин, Политика, Авто
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль

Глава Роскомнадзора Липов готов выполнить указание Путина и ездить на российском авто

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Андрей Липов готов пересесть на отечественное авто, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, это позволит улучшать качество российской продукции.
"Готов", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Андрей ЛиповВладимир ПутинПолитикаАвто
 
 
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