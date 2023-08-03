https://ria.ru/20230803/roskomnadzor-1887965063.html
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль - РИА Новости, 03.08.2023
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль
Глава Роскомнадзора Андрей Липов готов пересесть на отечественное авто, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:16
2023-08-03T14:16
2023-08-03T14:21
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
андрей липов
владимир путин
политика
авто
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Андрей Липов готов пересесть на отечественное авто, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, это позволит улучшать качество российской продукции."Готов", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20230616/lada-1878625820.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов, владимир путин, политика, авто
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Андрей Липов, Владимир Путин, Политика, Авто
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль
Глава Роскомнадзора Липов готов выполнить указание Путина и ездить на российском авто