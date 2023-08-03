https://ria.ru/20230803/roskomnadzor-1887965063.html

Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль

Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль - РИА Новости, 03.08.2023

Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль

Глава Роскомнадзора Андрей Липов готов пересесть на отечественное авто, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:16

2023-08-03T14:16

2023-08-03T14:21

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

андрей липов

владимир путин

политика

авто

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Андрей Липов готов пересесть на отечественное авто, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, это позволит улучшать качество российской продукции."Готов", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.

https://ria.ru/20230616/lada-1878625820.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов, владимир путин, политика, авто