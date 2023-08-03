https://ria.ru/20230803/roselektronika-1887892290.html

Готовятся испытания новейшей системы управления для ВДВ "Кассиопея-Д"

Готовятся испытания новейшей системы управления для ВДВ "Кассиопея-Д" - РИА Новости, 03.08.2023

Готовятся испытания новейшей системы управления для ВДВ "Кассиопея-Д"

Опытные образцы новейшей системы управления для ВДВ на базе БТР отправлены на испытания, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника". РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T03:38

2023-08-03T03:38

2023-08-03T05:42

безопасность

технологии

воздушно-десантные войска россии

российская электроника

ростех

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Опытные образцы новейшей системы управления для ВДВ на базе БТР отправлены на испытания, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника"."По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ "Кассиопея-Д" отправлены на испытания", — сказали собеседники агентства. Ранее сообщалось, что автоматизированная система управления войсками "Кассиопея-Д" монтируется на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД "Ракушка". Она представляет собой полевую телекоммуникационную систему, которая должна обеспечить в бою управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие десантников с другими родами и видами войск. Предполагается, что "Кассиопея-Д" существенно повысит оперативность передачи данных в тактическом звене за счет различных каналов, включая видеосвязь и закрытый военный интернет. В частности, комплекс должен обеспечить эффективное применение новых видов вооружений ВДВ.

https://ria.ru/20230803/rostekh-1887891394.html

https://ria.ru/20230724/iskander-1885860225.html

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безопасность, технологии, воздушно-десантные войска россии, российская электроника, ростех