https://ria.ru/20230803/roselektronika-1887892290.html
Готовятся испытания новейшей системы управления для ВДВ "Кассиопея-Д"
Готовятся испытания новейшей системы управления для ВДВ "Кассиопея-Д" - РИА Новости, 03.08.2023
Готовятся испытания новейшей системы управления для ВДВ "Кассиопея-Д"
Опытные образцы новейшей системы управления для ВДВ на базе БТР отправлены на испытания, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника". РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T03:38
2023-08-03T03:38
2023-08-03T05:42
безопасность
технологии
воздушно-десантные войска россии
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Опытные образцы новейшей системы управления для ВДВ на базе БТР отправлены на испытания, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника"."По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ "Кассиопея-Д" отправлены на испытания", — сказали собеседники агентства. Ранее сообщалось, что автоматизированная система управления войсками "Кассиопея-Д" монтируется на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД "Ракушка". Она представляет собой полевую телекоммуникационную систему, которая должна обеспечить в бою управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие десантников с другими родами и видами войск. Предполагается, что "Кассиопея-Д" существенно повысит оперативность передачи данных в тактическом звене за счет различных каналов, включая видеосвязь и закрытый военный интернет. В частности, комплекс должен обеспечить эффективное применение новых видов вооружений ВДВ.
https://ria.ru/20230803/rostekh-1887891394.html
https://ria.ru/20230724/iskander-1885860225.html
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безопасность, технологии, воздушно-десантные войска россии, российская электроника, ростех
Безопасность, Технологии, Воздушно-десантные войска России, Российская электроника, Ростех
Готовятся испытания новейшей системы управления для ВДВ "Кассиопея-Д"
"Росэлектроника": система управления для ВДВ "Кассиопея-Д" отправлена на испытания
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Опытные образцы новейшей системы управления для ВДВ на базе БТР отправлены на испытания, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника".
"По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ "Кассиопея-Д" отправлены на испытания", — сказали собеседники агентства.
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Ранее сообщалось, что автоматизированная система управления войсками "Кассиопея-Д" монтируется на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД "Ракушка". Она представляет собой полевую телекоммуникационную систему, которая должна обеспечить в бою управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие десантников с другими родами и видами войск.
Предполагается, что "Кассиопея-Д" существенно повысит оперативность передачи данных в тактическом звене за счет различных каналов, включая видеосвязь и закрытый военный интернет. В частности, комплекс должен обеспечить эффективное применение новых видов вооружений ВДВ.
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