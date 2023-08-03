https://ria.ru/20230803/repetitory-1887946967.html

Больше половины родителей в России готовы платить за образование ребенка

Больше половины родителей в России готовы платить за образование ребенка - РИА Новости, 03.08.2023

Больше половины родителей в России готовы платить за образование ребенка

Большинство российских родителей (72% респондентов) готовы платить за высшее образование своих детей, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:59

2023-08-03T12:59

2023-08-03T13:03

год педагога и наставника

социология

образование - общество

почта банк

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Большинство российских родителей (72% респондентов) готовы платить за высшее образование своих детей, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости. При этом 31% признались, что готовы направлять на образование ребенка не более 100 тысяч рублей в год, 27% - до 200 тысяч рублей, 16% - до 300 тысяч рублей, 7% - до 400 тысяч рублей, 3% - до 500 тысяч рублей и еще 3% заявили, что готовы направлять на эти цели свыше полумиллиона рублей ежегодно, остальные затруднились с ответом.Как выяснили исследователи, почти 40% из тех, кто готов платить за учебу ребенка в вузе, копят для этого средства на вкладах или накопительных счетах, 34% откладывают наличными, 14% планируют взять кредит, 5% воспользуются материнским капиталом, 2% займут деньги у друзей, а оставшиеся 5% собираются продать сдаваемую в аренду недвижимость или оплачивать образование из ежемесячных доходов.При этом уже в школе каждый второй родитель в России нанимает репетиторов своим детям, чтобы подготовить их к поступлению в высшее учебное заведение, больше трети тратит на эти цели до 10 тысяч рублей в месяц.Согласно материалам, 55% участников исследования, которое провел банк среди более чем 2 тысяч своих клиентов, указали, что их ребенок занимается с репетиторами для поступления в университет. "У 36% из них на это уходит до 10 тысяч рублей ежемесячно, у 26% - до 20 тысяч рублей, у 25% - менее 5 тысяч рублей, у 8% - до 30 тысяч рублей, у 2% - до 40 тысяч рублей, у других 2% - до 50 тысяч рублей и лишь у 1% - свыше полусотни тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении. По данным банка, у 42% респондентов ребенок занимается с репетитором сразу по двум предметам, у 39% - по одному, у 11% - по трем, а у 8% - более чем по трем.

https://ria.ru/20230706/ucheba-1882661963.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

социология, образование - общество, почта банк