https://ria.ru/20230803/reka-1887981844.html

На Алтае мужчину, переплывавшего реку на спор, унесло течением

На Алтае мужчину, переплывавшего реку на спор, унесло течением - РИА Новости, 03.08.2023

На Алтае мужчину, переплывавшего реку на спор, унесло течением

Мужчина переплывал реку Катунь и пропал в Республике Алтай, сообщают в главке МЧС по региону. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:54

2023-08-03T14:54

2023-08-03T14:54

происшествия

онгудайский район

республика алтай

чойский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Мужчина переплывал реку Катунь и пропал в Республике Алтай, сообщают в главке МЧС по региону. "По системе 112 поступило сообщение, что недалеко от села Иня Онгудайского района в реке Катунь во время купания при очевидных обстоятельствах пропал без вести (предположительно утонул) житель Чойского района Республики Алтай 1974 года рождения", - говорится в сообщении. Со слов очевидцев отмечается, что мужчина пытался переплыть реку, но, не доплыв до середины, его понесло вниз по течению. Пожарные обследовали 15 километров береговой линии реки Катунь от села Иня до села Малый Яломан, поиск результатов не дал. В соцсетях люди сообщают, что мужчина переплывал бурную реку на спор. Пока очевидцы снимали этот "подвиг" на видео, мужчина ушёл под воду.

https://ria.ru/20230802/gidrotsikl-1887808765.html

онгудайский район

республика алтай

чойский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, онгудайский район, республика алтай, чойский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)