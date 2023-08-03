Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники Евразийского экономического форума в Парке науки и искусства "Сириус"
© Фотохост-агентство РИА Новости
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ведущие отраслевые организаций России поддержат консолидированную бизнес-миссию стран-участниц ЕАЭС в государства Африки, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
В сообщении говорится, что в число компаний вошли: АО "Российский экспортный центр", фонд "Росконгресс", госкорпорация "ВЭБ.РФ", АО "Росгеология", Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, Общероссийская общественная организация "Опора России" и Евразийская экономическая комиссия.
Целью визитов представителей ведущих бизнес-организаций России и ЕАЭС станет укрепление отношений с региональными организациями африканского континента по ключевым направлениям развития торгово-экономического и инвестиционного потенциала, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что участие в составе делегаций также примут представители российского бизнеса и других государств-членов ЕАЭС, работающих, транспортной сфере, в сфере АПК, разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и электронных сервисов.
"Рассматриваемая инициатива стала прямым продолжением достигнутых договоренностей по итогам работы экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге. Официальные делегации стран Африки и представители бизнеса выразили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, в углублении и интенсификации российско-африканского сотрудничества, в рамках которого были определены приоритетные направления экономического сотрудничества, по которым уже в ближайшие годы можно достичь конкретных результатов. Речь идет об энергетике, включая возобновляемые источники энергии, развитии инфраструктуры, особенно строительство железных дорог и жилья, добыче и переработке полезных ископаемых, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, геологоразведке, медицине, науке и образовании", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата "Россия-Африка" Антон Кобяков, слова которого привели в пресс-службе.