Рейтинг@Mail.ru
Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/razvitie-1887988661.html
Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке
Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке - РИА Новости, 03.08.2023
Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке
Ведущие отраслевые организаций России поддержат консолидированную бизнес-миссию стран-участниц ЕАЭС в государства Африки, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:23
2023-08-03T15:23
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
антон кобяков
африка
россия
санкт-петербург
российский союз промышленников и предпринимателей
росгеология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876655664_0:171:3218:1981_1920x0_80_0_0_ef41afb4387952a6a9055460f6ebc749.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ведущие отраслевые организаций России поддержат консолидированную бизнес-миссию стран-участниц ЕАЭС в государства Африки, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". В сообщении говорится, что в число компаний вошли: АО "Российский экспортный центр", фонд "Росконгресс", госкорпорация "ВЭБ.РФ", АО "Росгеология", Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, Общероссийская общественная организация "Опора России" и Евразийская экономическая комиссия. Целью визитов представителей ведущих бизнес-организаций России и ЕАЭС станет укрепление отношений с региональными организациями африканского континента по ключевым направлениям развития торгово-экономического и инвестиционного потенциала, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что участие в составе делегаций также примут представители российского бизнеса и других государств-членов ЕАЭС, работающих, транспортной сфере, в сфере АПК, разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и электронных сервисов. "Рассматриваемая инициатива стала прямым продолжением достигнутых договоренностей по итогам работы экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге. Официальные делегации стран Африки и представители бизнеса выразили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, в углублении и интенсификации российско-африканского сотрудничества, в рамках которого были определены приоритетные направления экономического сотрудничества, по которым уже в ближайшие годы можно достичь конкретных результатов. Речь идет об энергетике, включая возобновляемые источники энергии, развитии инфраструктуры, особенно строительство железных дорог и жилья, добыче и переработке полезных ископаемых, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, геологоразведке, медицине, науке и образовании", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата "Россия-Африка" Антон Кобяков, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20230801/sammit-1887639568.html
африка
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876655664_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_fba1b6bf8f9a6927354d3a976dabf39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), антон кобяков, африка, россия, санкт-петербург, российский союз промышленников и предпринимателей, росгеология, форум "россия — африка", евразийский экономический союз, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Антон Кобяков, Африка, Россия, Санкт-Петербург, Российский союз промышленников и предпринимателей, Росгеология, Форум "Россия — Африка", Евразийский экономический союз, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"

Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники Евразийского экономического форума в Парке науки и искусства "Сириус"
Участники Евразийского экономического форума в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ведущие отраслевые организаций России поддержат консолидированную бизнес-миссию стран-участниц ЕАЭС в государства Африки, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
В сообщении говорится, что в число компаний вошли: АО "Российский экспортный центр", фонд "Росконгресс", госкорпорация "ВЭБ.РФ", АО "Росгеология", Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, Общероссийская общественная организация "Опора России" и Евразийская экономическая комиссия.
Целью визитов представителей ведущих бизнес-организаций России и ЕАЭС станет укрепление отношений с региональными организациями африканского континента по ключевым направлениям развития торгово-экономического и инвестиционного потенциала, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что участие в составе делегаций также примут представители российского бизнеса и других государств-членов ЕАЭС, работающих, транспортной сфере, в сфере АПК, разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и электронных сервисов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Санкт-Петербурге подвели итоги саммита "Россия – Африка"
1 августа, 16:29
"Рассматриваемая инициатива стала прямым продолжением достигнутых договоренностей по итогам работы экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге. Официальные делегации стран Африки и представители бизнеса выразили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, в углублении и интенсификации российско-африканского сотрудничества, в рамках которого были определены приоритетные направления экономического сотрудничества, по которым уже в ближайшие годы можно достичь конкретных результатов. Речь идет об энергетике, включая возобновляемые источники энергии, развитии инфраструктуры, особенно строительство железных дорог и жилья, добыче и переработке полезных ископаемых, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, геологоразведке, медицине, науке и образовании", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата "Россия-Африка" Антон Кобяков, слова которого привели в пресс-службе.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Антон КобяковАфрикаРоссияСанкт-ПетербургРоссийский союз промышленников и предпринимателейРосгеологияФорум "Россия — Африка"Евразийский экономический союзФонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала