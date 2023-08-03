https://ria.ru/20230803/razvitie-1887988661.html

Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке

Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке - РИА Новости, 03.08.2023

Ведущие российские компании помогут развитию бизнеса в Африке

Ведущие отраслевые организаций России поддержат консолидированную бизнес-миссию стран-участниц ЕАЭС в государства Африки, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:23

2023-08-03T15:23

2023-08-03T15:23

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

антон кобяков

африка

россия

санкт-петербург

российский союз промышленников и предпринимателей

росгеология

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ведущие отраслевые организаций России поддержат консолидированную бизнес-миссию стран-участниц ЕАЭС в государства Африки, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". В сообщении говорится, что в число компаний вошли: АО "Российский экспортный центр", фонд "Росконгресс", госкорпорация "ВЭБ.РФ", АО "Росгеология", Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, Общероссийская общественная организация "Опора России" и Евразийская экономическая комиссия. Целью визитов представителей ведущих бизнес-организаций России и ЕАЭС станет укрепление отношений с региональными организациями африканского континента по ключевым направлениям развития торгово-экономического и инвестиционного потенциала, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что участие в составе делегаций также примут представители российского бизнеса и других государств-членов ЕАЭС, работающих, транспортной сфере, в сфере АПК, разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и электронных сервисов. "Рассматриваемая инициатива стала прямым продолжением достигнутых договоренностей по итогам работы экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге. Официальные делегации стран Африки и представители бизнеса выразили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, в углублении и интенсификации российско-африканского сотрудничества, в рамках которого были определены приоритетные направления экономического сотрудничества, по которым уже в ближайшие годы можно достичь конкретных результатов. Речь идет об энергетике, включая возобновляемые источники энергии, развитии инфраструктуры, особенно строительство железных дорог и жилья, добыче и переработке полезных ископаемых, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, геологоразведке, медицине, науке и образовании", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата "Россия-Африка" Антон Кобяков, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20230801/sammit-1887639568.html

африка

россия

санкт-петербург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), антон кобяков, африка, россия, санкт-петербург, российский союз промышленников и предпринимателей, росгеология, форум "россия — африка", евразийский экономический союз, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"