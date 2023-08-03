https://ria.ru/20230803/razvitie-1887913354.html

В Кремле заявили о выходе России из кризиса

В Кремле заявили о выходе России из кризиса - РИА Новости, 03.08.2023

В Кремле заявили о выходе России из кризиса

Россия вышла из кризиса, у нее появилась уникальная возможность перейти к быстрому развитию, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:21

2023-08-03T10:21

2023-08-03T11:50

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия вышла из кризиса, у нее появилась уникальная возможность перейти к быстрому развитию, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая в Мастерской новых медиа."Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие", — сказал замглавы президентской администрации.Эту ситуацию он назвал уникальной и призвал изучить, "откуда взялись такие силы" у народа России.Сегодня в российском обществе присутствуют такие смыслы, как патриотизм, гордость за героев на передовой и гордость за страну, подчеркнул Песков.Он напомнил, что по всем прогнозам Россия через несколько месяцев после введения беспрецедентных санкций должна была провалиться в экономическую и социальную пропасть. Тот факт, что этого не только не произошло, но страна перешла к развитию, также вызывает в обществе гордость, отметил представитель Кремля.

https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887819225.html

россия

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россия, дмитрий песков, экономика