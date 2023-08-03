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В Кремле заявили о выходе России из кризиса - РИА Новости, 03.08.2023
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10:21 03.08.2023 (обновлено: 11:50 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/razvitie-1887913354.html
В Кремле заявили о выходе России из кризиса
В Кремле заявили о выходе России из кризиса - РИА Новости, 03.08.2023
В Кремле заявили о выходе России из кризиса
Россия вышла из кризиса, у нее появилась уникальная возможность перейти к быстрому развитию, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:21
2023-08-03T11:50
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия вышла из кризиса, у нее появилась уникальная возможность перейти к быстрому развитию, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая в Мастерской новых медиа.&quot;Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие&quot;, — сказал замглавы президентской администрации.Эту ситуацию он назвал уникальной и призвал изучить, "откуда взялись такие силы" у народа России.Сегодня в российском обществе присутствуют такие смыслы, как патриотизм, гордость за героев на передовой и гордость за страну, подчеркнул Песков.Он напомнил, что по всем прогнозам Россия через несколько месяцев после введения беспрецедентных санкций должна была провалиться в экономическую и социальную пропасть. Тот факт, что этого не только не произошло, но страна перешла к развитию, также вызывает в обществе гордость, отметил представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле заявили о выходе России из кризиса

Песков заявил о выходе России из кризиса и указал на перспективы быстрого развития

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия вышла из кризиса, у нее появилась уникальная возможность перейти к быстрому развитию, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая в Мастерской новых медиа.
«

"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие", — сказал замглавы президентской администрации.

Эту ситуацию он назвал уникальной и призвал изучить, "откуда взялись такие силы" у народа России.
Сегодня в российском обществе присутствуют такие смыслы, как патриотизм, гордость за героев на передовой и гордость за страну, подчеркнул Песков.
Он напомнил, что по всем прогнозам Россия через несколько месяцев после введения беспрецедентных санкций должна была провалиться в экономическую и социальную пропасть. Тот факт, что этого не только не произошло, но страна перешла к развитию, также вызывает в обществе гордость, отметил представитель Кремля.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
WSJ: способность России выдержать санкции станет предметом изучения
2 августа, 16:35
 
РоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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