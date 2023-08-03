https://ria.ru/20230803/razvedchik-1888011259.html

Шведский самолет-разведчик впервые пролетел у границы Финляндии с Россией

Шведский самолет-разведчик впервые пролетел у границы Финляндии с Россией - РИА Новости, 03.08.2023

Шведский самолет-разведчик впервые пролетел у границы Финляндии с Россией

Самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen совершил разведывательный полёт в воздушном пространстве Финляндии, где его маршрут проходил вдоль... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:36

2023-08-03T16:36

2023-08-03T16:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг — РИА Новости. Самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen совершил разведывательный полёт в воздушном пространстве Финляндии, где его маршрут проходил вдоль российской границы, следует из данных ресурса flightradar24, отлеживающего движение воздушных судов. Самолет летал туда-обратно над озером Инари на севере Финляндии, а затем повернул на юг и продолжил движение вдоль российской границы. Он базируется на аэродроме под Линчёпингом на юге Швеции. Как отмечает эксперт по воздушной авиации, автор специализированного блога Миикка Хулт, это первый подобный полёт шведского самолёта, ранее разведывательные полёты в Финляндии выполнялись воздушными судами США. ВВС Швеции располагают двумя разведывательными самолетами Gulfstream IV SP S102B Korpen. Это модифицированные бизнес-джеты для ведения электронной разведки, сбора информации от радиолокационных систем и других источников излучения. Минобороны Финляндии 23 марта сообщило о старте наблюдательных полётов в воздушном пространстве страны совместно с ключевыми международными партнерами. Первый полет был совершен в сотрудничестве с США 23 марта, второй - 4 мая. Все они проходили вдоль российской границы. Финляндия вступила в НАТО в апреле, заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html

https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html

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финляндия, швеция, сша, нато