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"Ядовитая смесь". В Китае рассказали, что способно разорвать США изнутри - РИА Новости, 03.08.2023
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01:30 03.08.2023 (обновлено: 02:57 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/razryv-1887887581.html
"Ядовитая смесь". В Китае рассказали, что способно разорвать США изнутри
"Ядовитая смесь". В Китае рассказали, что способно разорвать США изнутри - РИА Новости, 03.08.2023
"Ядовитая смесь". В Китае рассказали, что способно разорвать США изнутри
Внутриполитическая обстановка в США и некорректная оценка Китая обрекают страну на самоуничтожение, считает обозреватель South China Morning Post Питер Чанг. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T01:30
2023-08-03T02:57
в мире
китай
сша
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Внутриполитическая обстановка в США и некорректная оценка Китая обрекают страну на самоуничтожение, считает обозреватель South China Morning Post Питер Чанг."Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха. Потеря уважения к согражданам приводит к тому, что некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны. А неспособность относиться к Китаю как к равноправному партнеру толкает напряженную конкуренцию великих держав ближе к грани "горячей войны", — написал журналист.Чанг добавил, что выборы президента в следующем году накалят и без того опасную обстановку конкуренции Вашингтона и Пекина. Вражда партий республиканцев и демократов, а также их стремление "перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем" приведут к безрассудному соперничеству.Выборы главы государства в США намечены на ноябрь 2024 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, сша, америка
В мире, Китай, США, Америка
"Ядовитая смесь". В Китае рассказали, что способно разорвать США изнутри

SCMP: культурно-политическая война в США угрожает разорвать страну изнутри

© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Внутриполитическая обстановка в США и некорректная оценка Китая обрекают страну на самоуничтожение, считает обозреватель South China Morning Post Питер Чанг.
"Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха. Потеря уважения к согражданам приводит к тому, что некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны. А неспособность относиться к Китаю как к равноправному партнеру толкает напряженную конкуренцию великих держав ближе к грани "горячей войны", — написал журналист.
Чанг добавил, что выборы президента в следующем году накалят и без того опасную обстановку конкуренции Вашингтона и Пекина. Вражда партий республиканцев и демократов, а также их стремление "перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем" приведут к безрассудному соперничеству.
Выборы главы государства в США намечены на ноябрь 2024 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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