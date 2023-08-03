"Ядовитая смесь". В Китае рассказали, что способно разорвать США изнутри
SCMP: культурно-политическая война в США угрожает разорвать страну изнутри
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Внутриполитическая обстановка в США и некорректная оценка Китая обрекают страну на самоуничтожение, считает обозреватель South China Morning Post Питер Чанг.
"Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха. Потеря уважения к согражданам приводит к тому, что некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны. А неспособность относиться к Китаю как к равноправному партнеру толкает напряженную конкуренцию великих держав ближе к грани "горячей войны", — написал журналист.
Чанг добавил, что выборы президента в следующем году накалят и без того опасную обстановку конкуренции Вашингтона и Пекина. Вражда партий республиканцев и демократов, а также их стремление "перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем" приведут к безрассудному соперничеству.
Выборы главы государства в США намечены на ноябрь 2024 года.
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