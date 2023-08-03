https://ria.ru/20230803/rasstrel-1888071274.html

В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром

В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром - РИА Новости, 03.08.2023

В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что видео, на котором украинские диверсанты РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:10

2023-08-03T21:10

2023-08-03T21:10

специальная военная операция на украине

украина

киев

александр брод

сергей мельничук

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ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что видео, на котором украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями, было "сильно отредактировано" и не содержит достаточной информации, чтобы ее можно было прокомментировать. "Я проконсультировался с коллегами (из мониторинговой миссии УВКПЧ на Украине – ред.). Они говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать", - сказала она. В июле в распоряжение РИА Новости попала видеозапись, на которой видно, как диверсионно-разведывательная группировка на украинском броневике "Казак-2" пытается занять позиции в "серой зоне" на угледарском направлении. Они маскируют броневик в лесопосадке, а сами рассредоточиваются по территории. В какой-то момент мимо них проезжает легковой автомобиль с мирными жителями. Боевики выходят на дорогу и в упор расстреливают машину с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. Они хотят увезти туда же автомобиль, но по ним начинает бить артиллерия ВС РФ, вынуждая их отходить. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, комментируя это видео, заявил РИА Новости, что "сразу возникает аналогия с гитлеровскими карателями". По его словам, у совершивших это преступление диверсантов нет ничего человеческого, "нормы права и морали давно растоптаны". Политолог Сергей Мельничук заявил РИА Новости, что преступления украинских войск в отношении мирных жителей будут продолжаться до тех пор, пока не будет проведена денацификация Украины. Он также отметил, что "международные организации не оказывают должного внимания действиям Киева из-за лоббирования со стороны западных стран".

https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html

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Кадры расстрела машины с мирными жителями украинскими диверсантами под Угледаром Украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями - кадры расстрела попали в распоряжение РИА Новости 2023-08-03T21:10 true PT2M10S

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украина, киев, александр брод, сергей мельничук