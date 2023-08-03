Рейтинг@Mail.ru
В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/rasstrel-1888071274.html
В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром
В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром - РИА Новости, 03.08.2023
В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром
Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что видео, на котором украинские диверсанты РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:10
2023-08-03T21:10
специальная военная операция на украине
украина
киев
александр брод
сергей мельничук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что видео, на котором украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями, было "сильно отредактировано" и не содержит достаточной информации, чтобы ее можно было прокомментировать. "Я проконсультировался с коллегами (из мониторинговой миссии УВКПЧ на Украине – ред.). Они говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать", - сказала она. В июле в распоряжение РИА Новости попала видеозапись, на которой видно, как диверсионно-разведывательная группировка на украинском броневике "Казак-2" пытается занять позиции в "серой зоне" на угледарском направлении. Они маскируют броневик в лесопосадке, а сами рассредоточиваются по территории. В какой-то момент мимо них проезжает легковой автомобиль с мирными жителями. Боевики выходят на дорогу и в упор расстреливают машину с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. Они хотят увезти туда же автомобиль, но по ним начинает бить артиллерия ВС РФ, вынуждая их отходить. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, комментируя это видео, заявил РИА Новости, что "сразу возникает аналогия с гитлеровскими карателями". По его словам, у совершивших это преступление диверсантов нет ничего человеческого, "нормы права и морали давно растоптаны". Политолог Сергей Мельничук заявил РИА Новости, что преступления украинских войск в отношении мирных жителей будут продолжаться до тех пор, пока не будет проведена денацификация Украины. Он также отметил, что "международные организации не оказывают должного внимания действиям Киева из-за лоббирования со стороны западных стран".
https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры расстрела машины с мирными жителями украинскими диверсантами под Угледаром
Украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями - кадры расстрела попали в распоряжение РИА Новости
2023-08-03T21:10
true
PT2M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, александр брод, сергей мельничук
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Александр Брод, Сергей Мельничук
В ООН отреагировали на видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром

ООН: видео с расстрелом ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром сильно отредактировали

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что видео, на котором украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями, было "сильно отредактировано" и не содержит достаточной информации, чтобы ее можно было прокомментировать.
"Я проконсультировался с коллегами (из мониторинговой миссии УВКПЧ на Украине – ред.). Они говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать", - сказала она.
В июле в распоряжение РИА Новости попала видеозапись, на которой видно, как диверсионно-разведывательная группировка на украинском броневике "Казак-2" пытается занять позиции в "серой зоне" на угледарском направлении. Они маскируют броневик в лесопосадке, а сами рассредоточиваются по территории.
В какой-то момент мимо них проезжает легковой автомобиль с мирными жителями. Боевики выходят на дорогу и в упор расстреливают машину с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. Они хотят увезти туда же автомобиль, но по ним начинает бить артиллерия ВС РФ, вынуждая их отходить.
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, комментируя это видео, заявил РИА Новости, что "сразу возникает аналогия с гитлеровскими карателями". По его словам, у совершивших это преступление диверсантов нет ничего человеческого, "нормы права и морали давно растоптаны".
Политолог Сергей Мельничук заявил РИА Новости, что преступления украинских войск в отношении мирных жителей будут продолжаться до тех пор, пока не будет проведена денацификация Украины. Он также отметил, что "международные организации не оказывают должного внимания действиям Киева из-за лоббирования со стороны западных стран".
Пленный боевик Азов об убийстве мирного жителя - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе
12 июля, 04:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевАлександр БродСергей Мельничук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала