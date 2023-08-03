Рейтинг@Mail.ru
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/putin-1887975293.html
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин - РИА Новости, 03.08.2023
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин
Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) будут продлевать, в правительстве России понимают эту необходимость, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:37
2023-08-03T14:37
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887958291_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_2f4fd829d367e7e6d950ec8b3c9dd053.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) будут продлевать, в правительстве России понимают эту необходимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. "Мы будем продлять эти программы… Здесь мы с вами абсолютно одинаково мыслим, это должно быть поддержано, мы понимаем, что нужно время, сроки, расширить временные рамки и добавить туда деньги. Без этого, ну это главное, это основное, в правительстве это все понимают", - заявил он. Программа КППК направлена на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции компаний. Она позволяет организациям предоставить доступ к механизмам льготного кредитования.
https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887958291_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d7b55cc4cfbd57bb4e8450b139098a40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин

Путин заявил, что корпоративные программы повышения конкурентоспособности будут продлевать

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПутин на встрече с руководителями предприятий
Путин на встрече с руководителями предприятий - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Путин на встрече с руководителями предприятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) будут продлевать, в правительстве России понимают эту необходимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
"Мы будем продлять эти программы… Здесь мы с вами абсолютно одинаково мыслим, это должно быть поддержано, мы понимаем, что нужно время, сроки, расширить временные рамки и добавить туда деньги. Без этого, ну это главное, это основное, в правительстве это все понимают", - заявил он.
Программа КППК направлена на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции компаний. Она позволяет организациям предоставить доступ к механизмам льготного кредитования.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин
Вчера, 13:46
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала