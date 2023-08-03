https://ria.ru/20230803/putin-1887975293.html
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин - РИА Новости, 03.08.2023
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин
Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) будут продлевать, в правительстве России понимают эту необходимость, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:37
2023-08-03T14:37
2023-08-03T14:37
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) будут продлевать, в правительстве России понимают эту необходимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. "Мы будем продлять эти программы… Здесь мы с вами абсолютно одинаково мыслим, это должно быть поддержано, мы понимаем, что нужно время, сроки, расширить временные рамки и добавить туда деньги. Без этого, ну это главное, это основное, в правительстве это все понимают", - заявил он. Программа КППК направлена на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции компаний. Она позволяет организациям предоставить доступ к механизмам льготного кредитования.
https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин
Путин заявил, что корпоративные программы повышения конкурентоспособности будут продлевать
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) будут продлевать, в правительстве России понимают эту необходимость, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
"Мы будем продлять эти программы… Здесь мы с вами абсолютно одинаково мыслим, это должно быть поддержано, мы понимаем, что нужно время, сроки, расширить временные рамки и добавить туда деньги. Без этого, ну это главное, это основное, в правительстве это все понимают", - заявил он.
Программа КППК направлена на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции компаний. Она позволяет организациям предоставить доступ к механизмам льготного кредитования.
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